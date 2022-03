Pujada de preus generalitzada al sector del transport i l'automoció

Camió portat per un transportista | @EP





Després de mesos en què la inflació ha colpejat tots els sectors, la invasió d' Ucraïna per part de Rússia ha donat la punta a mercats com el del transport o l'automoció que s'enfronten, a més, a altres problemes com la manca de certes matèries primeres i el consegüent augment de costos. L'Economista ha fet un repàs de quina és la situació dels sectors que més han patit la pujada dels preus. Els fabricants d'automòbils fa mesos que traslladen aquests increments als preus que paguen els usuaris finals. En canvi, en el transport estan dividits i mentre algunes empreses, com les de la logística, ja han optat per augmentar els preus dels seus serveis, d'altres com el transport públic o els taxis no ho poden fer per ara i han d'esperar en treballar en un mercat regulat.





Els fabricants del sector de l'automòbil ja fa uns quants mesos que tenen els preus a l'alça. L'increment de les matèries primeres , els colls d'ampolla i la escassetat de semiconductors ha estat una constant a la indústria automobilística des que va acabar el confinament per contenir la pandèmia.





Segons l' Agència Tributària , el preu mitjà d'un vehicle amb l'impost de matriculació el 2021 es va situar en 20.472 euros, fet que va suposar un increment del 5,8% en taxa interanual. El mateix increment registrat el gener d'aquest any, el cost mitjà d'un vehicle amb l'impost de matriculació s'ha situat a 21.189 euros, un 5,8% més davant el mateix mes de l'any anterior. D'aquesta manera, el cost mitjà d'un vehicle el gener del 2019 era de 17.811 euros, és a dir, 3.378 euros menys que actualment.





Les matriculacions de vehicles , per la seva banda, van tancar l'any passat pla amb tan sols un creixement de l'1%, fins a 859.477 unitats matriculades. Durant els dos mesos que van d'any, les vendes han crescut un 4,2% en taxa interanual. Tot i això, si aquestes dades es comparen amb les del 2019, últim any abans de la pandèmia, les vendes de vehicles cauen un 46,2%, ja que es venen 89.767 vehicles menys que llavors.





Qui tampoc se salva és el preu de les motocicletes . Aquests vehicles han patit un increment del preu al febrer del 3,4% interanual i del 1,6% en comparació del mes anterior i del 1,2% de variació intermensual.





Al costat dels serveis, han començat apujar els preus les companyies que presten serveis de VTC a les grans capitals de província. A l'última setmana, aquestes empreses han respost a la demanda dels propietaris de les flotes que demanaven un augment de preus en resposta al creixement dels costos. En concret, alguna d'aquestes companyies ha decidit augmentar els seus preus en fins a un 30 % . Altres han optat per incrementar un preu fix a tots els viatges, independentment del nombre de quilòmetres que es facin.





També han pujat els preus dels seus serveis les companyies de logística que creixen sense parar amb l'auge del comerç electrònic. Tot i que gran part dels contractes d'aquest segment es negocien directament entre la companyia que presta el servei i la que ho requereix, fonts del sector apunten que després d'una pujada de preus que es va produir en finalitzar la campanya de Nadal , les companyies preparen nous increments.