Borrell avisa que si se n'exclou una zona aèria es podria provocar "una Tercera Guerra Mundial"

Josep Borrell, Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior | @EP





L' Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell , ha alertat que una zona d'exclusió aèria a Europa, la prohibició o restricció dels vols en una àrea, per la invasió russa d'Ucraïna suposaria “estendre el conflicte a una tercera Guerra Mundial".





"Quan algú demana una zona d'exclusió aèria això implica tenir la capacitat i voluntat d'enderrocar els avions russos que la violin. Seria estendre el conflicte a una Tercera Guerra Mundial ", ha explicat en una entrevista al diari ' El Periódico '.





Per a Borrell , l'exèrcit rus "fa el que fa un exèrcit basat en l'artilleria: bombardejar com van fer a Síria i Txetxènia , sistemàticament i indiscriminadament destruint objectius civils i causant un enorme nombre de víctimes". Ha avisat que ara com ara "el més preocupant és la situació humanitària a les ciutats envoltades, amb temperatures de 20 graus sota zero, sense gas, ni electricitat, sense aigua i amb els corredors humanitaris sense funcionar".





Borrell ha defensat que la Unió Europa està "fent tot el que pot des de la perspectiva militar, contribuint a facilitar la resistència dels ucraïnesos amb material militar, tenint cura de no estendre la guerra a altres països, i evitant una confrontació que pugui derivar a una confrontació nuclear".





També ha dit que Europa es mou dins dels límits, sense entrar en una situació de bel·ligerància i formar part del conflicte: “Les sancions no tenen capacitat de parar la guerra de la nit al dia però tenen la capacitat d'afeblir l'economia russa i li costaran molt car a Rússia ”. En aquest sentit, ha destacat que restringir les importacions d'energia és una mesura pendent i que es reduirà "tot tan ràpid com es pugui".