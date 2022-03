El Tercer Sector demana al Govern que sigui valent per revertir la pobresa a llarg termini

Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social | @EP







La presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Francina Alsina , ha afirmat que revertir la pobresa a Catalunya a llarg termini dependrà que el Govern sigui "prou valent per trencar amb la dinàmica de les polítiques socials que hem tingut fins ara".





En una entrevista amb Europa Press , Alsina ha destacat que els dos anys de pandèmia han incrementat fins gairebé el 30% les persones en situació de pobresa i exclusió social a Catalunya, en referència a les darreres xifres de l'informe Foessa , i davant d'aquesta situació ha dit: "Les bones paraules s'han de deixar de banda, hem de passar a l'acció".





Per a Alsina , no cal "parcel·lar" tant les pobreses perquè creu que els conceptes com pobresa infantil o energètica treuen importància al fet de la pobresa, i, al seu parer, l'habitatge i el salari dignes són dos pilars imprescindibles per revertir aquesta situació .





"El tercer pas és que ajudes com la Renda Garantida de Ciutadania i l'Ingrés Mínim Vital funcionin de debò", ha sostingut la responsable de la Taula , que ha lamentat la incompatibilitat d'aquestes amb altres ajudes, la manca de coordinació entre Govern i Generalitat , la manca de cobertura i la dificultat per demanar aquests subsidis.





Ha argumentat que crítiques cap a les rendes bàsiques com, textualment, 'que tindrem una societat de ganduls' són fruit de la "propaganda nefasta" i del desconeixement de la gent perquè, segons ella, les persones volen treballar i poder triar què fer a la seva vida amb dignitat.





També sobre les ajudes socials, ha insistit que s'actualitzi l' Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) : "Si totes les prestacions prenen com a barem una dada del 2010, mai no serà real, mai ens en sortirem. A la persona, no li cobreixes les necessitats".





Alsina ha reclamat una llei del tercer sector perquè ha assumit que l'administració "no pot arribar a tot" i ha demanat que se'ls reconegui la seva funció de servei públic per poder-la desenvolupar amb estabilitat. També ha explicat que volen entrar aquesta proposta legislativa al Parlament ara que ja compten amb el vistiplau de tots els partits de la cambra, després d'“haver-la treballat amb tot el sector” en un procés en què hi ha hagut renúncies i generositat per part de molts àmbits, en les paraules.