35 morts i 134 ferits en un atac rus contra una base militar a 20km de Polònia

Dos soldats ucranïnesos conversen a una trinxera | @EP





Un portaveu de l'Exèrcit ucraïnès denuncia que almenys 35 persones han mort i 134 han resultat ferides en un atac rus que ha tingut lloc aquest diumenge contra unes instal·lacions militars situades a la regió de Lviv, a l'oest del país, i a només 25 quilòmetres de distància de la frontera amb Polònia.





L'atac s'ha produït contra la base de l'anomenat Centre Internacional per a Operacions de Pau i Seguretat, conegut en el seu moment com el centre d'entrenament militar de Iàvoriv per a l'Exèrcit ucraïnès.





El cap de l'Administració Militar Regional de Lviv, Maksim Kozitski, ha informat que Rússia va llançar contra el centre almenys una trentena de míssils, dels quals vuit van impactar a les instal·lacions, en una roda de premsa que ha recollit el mitjà local 'Lviv Portal'.





Kozitski ha identificat els projectils com a míssils de mitjà-llarg abast disparats des de la base russa de Saràtov, a 1.500 quilòmetres de distància, segons el sistema de defensa aèria d'Ucraïna, que en va aconseguir repel·lir alguns. "Entre les víctimes no només hi ha militars i ara mateix (els ferits) es troben hospitalitzats", ha assenyalat.





El ministre de Defensa, Oleksí Réznikov, ha confirmat que a la base hi ha "instructors militars estrangers" tot i que ha puntualitzat que encara estan provant de recaptar més informació sobre les víctimes.





La ciutat de Lviv, on alguns països occidentals van traslladar les seves ambaixades en els dies previs a la invasió russa del 24 de febrer, no ha estat afectada, tot i que sí han sonat alarmes aèries entre missatges a la població perquè cerqui refugi.





En qualsevol cas, l'atac d'avui és el primer que es produeix a la regió des que va començar la guerra, que fins ara s'ha limitat principalment a l'est del país excepte excepcions puntuals.

L'alcalde de Lviv, Andrii Sadovi, ha escrit a les xarxes socials per avisar els EUA i l'OTAN que atacs com aquest són prova que la guerra a Ucraïna s'està acostant cada vegada més a l'oest.

En un missatge dirigit al president dels Estats Units, Joe Biden, i al secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, Sadovi demana que "entenguin que la guerra està més a prop i Rússia ja està a la seva frontera".





Per això, l'alcalde ha demanat una zona d'exclusió aèria, una opció a la qual l'OTAN s'oposa per l'escalada que podria representar. "Tenen combatents que poden protegir els nostres cels. I quan dic "nostres" em refereixo no només als ucraïnesos, perquè aquesta guerra pot perdre el prefix russa-ucraïnèsa molt aviat".





"Tanqueu els cels d'Europa", ha demanat l'alcalde al seu compte de Telegram, en un missatge que ha recollit el mitjà ucraïnès TSN.