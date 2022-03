Unides Podem proposa que s'estudiïn les llengües cooficials a les Escoles Oficials d'Idiomes

Una escola oficial d'idiomes de la Comunitat de Madrid | @EP





Unidas Podemos ha registrat una proposició no de llei ( PNL ) per al seu debat a la Comissió d'Educació i FP del Congrés per la qual insta el Govern a promoure, previ acord amb les administracions educatives , l'accés a l'aprenentatge de les llengües oficials d' Espanya a través de l'oferta garantida a les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI).





Els 'morats' proposen que, en el cas de les llengües pròpies diferents el castellà, com són el català, el gallec o l'euskera, i previ acord amb les administracions educatives, s'obri la matriculació a les EOI i es garanteixin els cursos a funció dun nombre mínim dalumnat.





La formació recorda que hi ha a Espanya un total de 449 EOI , però només 13 ofereixen català, gallec i basc fora dels territoris on aquestes llengües es parlen, i les matriculacions "no són baixes", segons Unidas Podemos .





El grup posa l'exemple una escola a Madrid on s'ofereixen aquestes tres llengües. En aquest centre, el nombre d'alumnes que estudia gallec es manté estable, mentre creixen les matriculacions per cursar català i euskera.





Segons assenyalen, més enllà de l'aprenentatge d'una altra llengua oficial per plaer, sensibilitat o inquietud cultural, la mobilitat quant a l'ocupació també pot ser un factor determinant per a la demanda d'aprenentatge.





Espanya és un estat plurinacional i per tant ric en la seva diversitat cultural. Això també ha de quedar reflectit en el foment de la difusió i l'aprenentatge de les seves llengües no només als llocs on es parlen, sinó també a la resta del territori. apropament a altres realitats culturals comporta una garantia d'empatia i riquesa que els ciutadans sabem valorar, i ha de quedar reflectida, també, a l'accés a l'aprenentatge de totes les llengües del nostre país, ja siguin oficials o pròpies", afirmen.