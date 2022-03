L'alcalde de Dniprorudni ha estat segrestat segons informen les autoritats ucraïneses

Soldats ucranians | @EP





Les autoritats ucraïneses han denunciat aquest diumenge que les forces russes han segrestat l'alcalde de la localitat de Dniprorudni, Yegveni Mativ.

El segrest l'ha denunciat el cap de la regió de Zaporíjia, Oleksandr Staruj, a la seva pàgina de Facebook, segons recull el mitjà local 1News.





Matviv va ser identificat per les forces russes com un potencial objectiu enemic després de participar en una acció popular al costat dels residents de la ciutat per impedir l'entrada dels tancs a la localitat. Rússia no s'ha pronunciat sobre aquest incident.





Cal recordar que en les última hores les tropes russes han designat una nova alcaldessa de la ciutat ocupada de Melitópol, també a Zaporíjia, un dia després que les autoritats ucraïneses denunciessin que un grup de militars de Rússia havien segrestat l'alcalde electe Ivan Fedorov





"A Melitópol, els ocupants han nomenat el seu 'alcalde'. Es tracta d'una diputada de l'Ajuntament de l'oposició, Galina Danilchenko", ha explicat l'administració regional de Zaporíjia, a la qual pertany la ciutat.





La nova intendent de Melitópol és exmembre del consell de la ciutat, i ha estat presentada com a alcaldessa interina a la televisió local, que està controlada per les tropes russes, segons informa Ukrinform.





Durant la seva intervenció a la televisió, Danilchenko ha assegurat que "la seva tasca principal" és retornar a la ciutat "la normalitat". "Us demano que mantingueu l'enginy i no cediu davant aquestes provocacions (...) faig una crida als diputats, elegits pel poble, perquè és el seu deure preocupar-se pel benestar dels seus ciutadans".