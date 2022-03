Els Mossos investiguen un 'fals fisioterapeuta' acusat presumptament d'abusar 3 dones a Barcelona

Agent dels Mossos d'Esquadra | @EP





Els Mossos d'Esquadra investiguen un "fals fisioterapeuta" de 60 anys per presumptament abusar sexualment de tres dones a Barcelona .





Les tres dones van denunciar el dia 1 de març que l'home els va fer tocaments sense el seu consentiment durant sessions individuals de fisioteràpia i, quan elles es van queixar, "va al·legar que formava part del tractament, malgrat que no ho havia advertit prèviament", informa la policia catalana en un comunicat aquest diumenge.





L'investigat no podia exercir de fisioterapeuta perquè no consta com a col·legiat ni al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ni al Consell General de Col·legis de Fisoterapeutes d'Espanya.





Els agents han obert diligències per tres delictes d?abusos sexuals i un d?intrusisme professional, que van dirigir al jutjat d?instrucció de guàrdia de Barcelona .





El denunciat està esperant que el jutge el citi per declarar sobre aquests fets i els investigadors no descarten que hi hagi més persones afectades.