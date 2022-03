Argimon assegura que "no ha vist pandèmia que duri més de dos anys"

Josep Maria Argimon, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya @ep





El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon , ha explicat que veu un canvi de paradigma en la situació de la pandèmia del Covid-19 : “No he vist pandèmia que duri més de dos anys”.





Així ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest diumenge, coincidint amb el segon aniversari de l'estat d'alarma decretat el 2020 pel Govern per frenar els contagis, i ha assegurat que no preveu altres "grans onades".





Tot i això, ha recalcat que no dóna la pandèmia per acabada i que aquesta no acabarà d'un dia per l'altre, i ha apostat per esperar i analitzar el comportament del virus a la primavera, estiu i sobretot a la tardor, "estació habitual dels coronavirus, on pot ser que creixi i sigui més infecciós”.



Sobre l'ús de les mascaretes a interiors a Catalunya , ha argumentat que "el més convenient" és anar retirant-les en espais interiors tancats, començant pels cursos dels alumnes més petits a les escoles i avançar així progressivament en batxillerat fins a retirar-les a tots els àmbits de la societat.





"No sé què estem esperant", ha destacat Argimon , que ha explicat que es tracta d'un decret del Govern i que segons ell s'hauria d'aplicar de manera homogènia a tot el territori espanyol per evitar incongruències.





Preguntat per si creu que el president del Govern, Pedro Sánchez , anunciarà aquest mateix diumenge la retirada de mascaretes en interiors a la Conferència de Presidents a La Palma , ha respost: "Avui és només Ucraïna . Si hagués estat una cosa mixta, potser" .





Preguntat per una eventual quarta dosi de la vacuna contra el Covid-19 , ha dit que "no és descartable" que es pugui inocular els col·lectius més vulnerables, encara que ho haurà d'aprovar primer l' Agència Europea del Medicament (EMA).





També ha destacat que confia que aquest proper 23 d'abril Catalunya celebri un Sant Jordi com el del 2019 i “normal, perquè el de l'any passat va ser relativament normal i el de fa dos anys va ser un drama”.