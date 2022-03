Un motorista mor en un accident a Sant Pere de Ribes

Motorista | @EP





Un motorista de 47 anys ha mort aquest diumenge a la matinada després de patir un accident a la via B-211 a l'altura de Sant Pere de Ribes.





Per causes que encara s'estan investigant, l'home, veí de Sitges , ha caigut de la via i ha mort, informa el Servei Català de Trànsit (Sct).





La policia catalana ha rebut l'avís a les 3.56 hores i fins al lloc del sinistre s'han traslladat quatre patrulles, i també hi han acudit quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem).