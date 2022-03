Comença la Conferència de Presidents a La Palma

Conferència de Presidents a La Palma | @EP





La reunió de la Conferència de Presidents que se celebra a l'illa de La Palma ha començat passades les 11.00 (hora local) aquest diumenge, una cita entre tots els mandataris autonòmics i el Govern central per abordar una resposta conjunta a la crisi provocada per la guerra a Ucraïna .





Després de l'arribada de les autoritats i la foto de família, a la qual no ha acudit el president català, P ere Aragonès , per evitar la foto amb el Rei Felip VI , el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el mandatari autonòmic canari, Ángel Víctor Torres , han comparegut davant els mitjans de comunicació en una breu declaració sense preguntes.





Posteriorment, tant els membres del Govern central com el president canari han passat a la reunió en què ja estaven preparats tots els líders autonòmics per donar començament a aquesta cimera que, entre altres punts, abordarà aquesta situació de la guerra a Ucraïna .





El Govern abordarà en aquesta Conferència de Presidents diferents punts relacionats amb la crisi provocada per la guerra d' Ucraïna , com la conscienciació al conjunt de la ciutadania "sobre la importància" de l'estalvi energètic, a través de mesures com "l'incentiu d'un ús més racional dels vehicles privats o una moderació de l?ús d?energia dedicat a la climatització".





A més de buscar que els presidents autonòmics es comprometin a accelerar la transició energètica a través d'aquests plantejaments, el Govern també assegura que aprovarà mesures adreçades a la "reducció del cost energètic", amb una atenció especial, segons s'assenyala, als col·lectius necessitats de especial protecció social i els consumidors electrointensius i industrials.





Així mateix, el Govern parla de treballar coordinadament amb totes les Administracions per "reforçar i accelerar" les inversions en tecnologies crítiques com semiconductors, emmagatzematge, minerals essencials, bateries, 5G, Intel·ligència Artificial, centres de dades i principis actius de medicaments essencials, amb el segons es desprèn de l'esborrany, d'augmentar l'autonomia estratègica.





És més, amb aquesta finalitat, l' Executiu promourà, en línia amb allò establert a l' Estratègia de Seguretat Nacional , la creació d'una reserva de béns considerats estratègics per "preservar els drets i llibertats, el benestar dels ciutadans, el subministrament dels serveis essencials i els recursos de primera necessitat i de caràcter estratègic".





En qualsevol cas , a més de la guerra a Ucraïna , el Govern també té previst portar a l'ordre del dia l'informe de seguiment dels acords de l'anterior Conferència , la situació del Covid-19, els fons europeus, la modificació del Reglament de aquest fòrum i la cooperació en protecció civil.





Els presidents autonòmics ja han avançat els plantejaments en aquesta cita de l'illa de La Palma que, a més dels efectes de la guerra d'Ucraïna, passen per la reforma del sistema de finançament autonòmic i fons europeus, entre altres temes.