Les bases d'ERC aproven amb el 97% dels vots reforçar l'aposta pel diàleg

Conferència Nacional d'ERC | @EP





Les bases d' ERC han aprovat aquest diumenge amb 669 vots a favor, un 97,24% , 7 en contra i 12 en blanc la nova ponència del partit que actualitza l'estratègia política dels republicans reforçant la seva aposta pel diàleg amb el Govern solucionar el conflicte català.





Així s'ha aprovat a la Conferència Nacional d'ERC que s'ha celebrat aquest cap de setmana a La Farga de L'Hospitalet de Llobregat , on fa quatre anys el partit ja va celebrar una Conferència d'aquest tipus en què va consagrar el gir cap a la via negociada.





La ponència, que no modifica substancialment l'estratègia que ha seguit el partit els últims anys, també planteja el “desbordament democràtic” i la desobediència com a alternatives si la taula de diàleg falla sense renunciar a cap via per avançar cap a la independència.