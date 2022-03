Aragonès insisteix en les seves conviccions independentistes a l'arribada a la Conferència de Presidents

Pere Aragonès, president de la Generalitat | @EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que assisteix a la Conferència de Presidents malgrat les "conviccions polítiques" del Govern central, davant l'excepcionalitat del moment derivada de la invasió russa d'Ucraïna.





Així ho ha dit en declaracions als mitjans abans d'assistir a la seva primera Conferència de Presidents que se celebra aquest diumenge a La Palma, on ha explicat que reclamarà "una resposta conjunta" i màxima col·laboració entre administracions per a l'acolliment de refugiats ucraïnesos.





Malgrat destacar que representa un Govern que defensa la independència de Catalunya, ha dit que assiteix a La Palma perquè "la situació de guerra a Ucraïna té conseqüències immediates que requereixen col·laboració i mesures urgents en l'àmbit econòmic i energètic".





Ha explicat que "a Catalunya hi ha 25.000 ciutadans ucraïnesos i, per tant, serà un dels territoris que previsiblement acollirà més famílies refugiades", motiu pel qual demana fons i recursos per exercir les obligacions que creu que té el Govern en matèria de serveis socials i allotjament.

També ha reclamat actuar amb celeritat "davant l'escalada de preus" en l'àmbit energètic i les altres conseqüències econòmiques que està tenint el conflicte.





Ha insistit a articular un fons econòmic per a les comunitats autònomes puguin "assumir els costos derivats de l'acolliment de refugiats i també per prendre mesures clares que permetin rebaixar els costos energètics que estan afrontant famílies i empreses".





Aragonès ha estat l'únic mandatari autonòmic que no ha assistit a la foto de família prèvia a la reunió de la Conferència de Presidents de l'illa de la Palma per evitar així trobar-se amb el rei Felip VI.