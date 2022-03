El Barça femení es proclama campió de Lliga

Partit del Barça Femení | @EP





El Barça femení s'ha proclamat campió de Lliga al Johan Cruyff després de guanyar el Reial Madrid per 5-0. Els gols d' Alexia Putellas -que en va marcar dos- , Patri Guijarro, Peter (en pròpia) i Jenni Hermoso van permetre al club català aixecar el setè títol de Lliga de la seva història.





El conjunt merenga arribava al partit en el millor moment. Havia aconseguit una ratxa de vuit victòries consecutives i volia lluitar prou perquè el Barça hagués d'esperar algun partit més per cantar la victòria. En els primers minuts, Rolfö va avançar el Barça amb un cop de cap però tot seguit l'assistent aixecava el banderí indicant un fora de joc que no existia. Després del gol anul·lat, el Barça es va enfilar i va tancar l'equip d' Alberto Toril.





El Barça no aconseguia perforar la porteria blanca fins que va aparèixer Alexia Putellas que va fer un doblet en dos minuts. El Johan Cruyff va corejar el seu nom i ja començava a cantar 'campiones' fins i tot abans d'arribar al descans. Al segon temps, el partit va seguir amb el domini de les jugadors blaugranes. De fet, es tornava a anul·lar un gol, aquesta vegada, a Torrejón per fora de joc també inexistent. Patri Guijarro va ser l?autora del tercer gol. tot seguit una pilota va rebotar a Peter i va suposar el quart del Barça . I mentre el Barça gaudia del bany de gols, va aparèixer Jenni Hermoso per fer el cinquè i encasquetar una maneta al Reial Madrid.





El Barça amb aquesta victòria contra el Reial Madrid aconsegueix el seu setè títol de Lliga de la història. Cap de les cos lligues anteriors es van poder conquerir al camp i això provocava més ganes en les jugadors. Ara l'equip blaugrana vol conquerir un nou triplet.