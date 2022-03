Feijóo es mostra partidari de baixar els impostos i donar més "recursos econòmics extraordinaris" a les comunitats

Alberto Núñez Feijóo, president de la Xunta de Galícia | @EP





El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo , ha defensat a la Conferència de presidents que se celebra a La Palma la baixada d'impostos i ha demanat "recursos econòmics extraordinaris", a disposició de les Comunitats , per "garantir una correcta atenció sanitària i educativa als refugiats".





Aquests alguns dels punts defensats pel titular de l' Executiu gallec en la seva intervenció, en el marc d'una cita que es converteix també en la primera trobada de mandataris des que el dirigent gallec formalitzés la seva candidatura per liderar el PP .





Respecte a la baixada impositiva, Feijóo ha sol·licitat que es dugui a terme de manera que el Govern estengui fins a final d'any les reduccions impositives vigents i les ampliï amb la reducció de l' IVA al tipus superreduït per a l'electricitat i el gas”.





També en aquesta línia ha demanat que se sol·licite autorització a la Unió Europea per a una reducció excepcional i transitòria de l'impost d'hidrocarburs i de l' IVA que grava la benzina i el gasoil.





El responsable de la Xunta ha instat a més les Administracions a "contenir i reduir en la mesura del possible" la pressió fiscal, així com a ajornar les mesures de reforma previstes "que puguin suposar noves càrregues per a les famílies i sectors productius essencials, com poden ser els peatges a les autovies".





D'altra banda, el president gallec ha manifestat la voluntat "inequívoca" de Galícia d'arribar a un acord entre Govern i autonomies per coordinar un pla d'atenció als refugiats i per habilitar mesures per pal·liar la inflació que fa mesos que està desbocada i que s'ha aguditzat arran de la guerra a Ucraïna .





En tot cas, Feijóo ha advertit que l'acord "no ha de ser una mera declaració d'intencions", sinó que ha d'incloure compromisos "clars i concrets" que garanteixin la millor atenció als refugiats i que s'habiliten mesures urgents per minimitzar-ne les conseqüències socioeconòmiques de la guerra a les empreses i els ciutadans.