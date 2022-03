Urkullu insta a la creació d'una "sòlida Unió Energètica a Europa"

Iñigo Urkullu, Lehendakari | @EP





El Lehendakari , Iñigo Urkullu , ha plantejat que es declarin les instal·lacions d'energia renovable com a béns d'interès públic perquè, sota un compliment estricte de normativa ambiental, puguin ser desenvolupades més ràpidament. Alhora, ha instat a la creació d'una " sòlida" Unió Energètica a Europa "sostenible, flexible i efectiva, orientada a assolir la seguretat de subministrament mitjançant la cooperació regional i la diversificació de les fonts d'energia".





D'altra banda, ha instat a definir el mecanisme que l' Estat farà servir per garantir l'ajut econòmic bàsic per a la subsistència de les persones refugiades procedents d'Ucraïna. "Volem deixar constància de la urgència que té clarificar aquestes qüestions per oferir una resposta adequada i eficaç", ha dit.





En la seva intervenció a la Conferència de Presidents que se celebra aquest diumenge a l'illa de La Palma, Urkullu ha traslladat en primer lloc la seva solidaritat amb l'illa canària per les conseqüències de l'erupció del volcà Cimera Vella i s'ha sumat al "més ferm" rebuig" d' Euskadi a l'agressió unilateral i la invasió d'Ucraïna per part de Rússia . Per això, s'ha adherit a la crida de les institucions internacionals que exigeixen al Govern rus posar fi a la invasió.





Respecte a aquest conflicte, ha alertat que el Govern Basc no té informació sobre previsions d'arribada de persones desplaçades. Tot i que ha recordat que s'ha acordat la interpretació i aplicació que l' Estat farà de la Directiva Europea 2001/55 quant als drets que atorga la protecció temporal de les persones que arribin fugint de la guerra a Ucraïna , ha alertat que es manté la "incertesa" sobre la cobertura jurídica per a l'acolliment de menors sense referent familiar.





Ha sol·licitat un "esforç extra" del Govern central per fer les gestions que permetin habilitar, almenys, un corredor humanitari i poder evacuar a una zona segura per als 200 menors de Txernòbil que tenen llaços amb famílies basques que els acullen cada estiu. "Es tractaria d'un procediment semblant al reagrupament familiar", ha precisat.





En tot cas, malgrat la "manca d'informació", el cap de l' Executiu basc ha manifestat que han prevalgut el deure de tenir prevista i proveïda una resposta humana i humanitària.





D'altra banda, el Lehendakari ha al·ludit a la recuperació econòmica i social, i l'estat d'execució dels Fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència , per reconèixer que la invasió d' Ucraïna ha desencadenat un escenari d'"incertesa" global, que està influint negativament en les expectatives de creixement i de generació d'ocupació.