Óscar Camps (Open Arms): "els blancs poden protegir les seves vides amb avió i les persones negres ho fan en pastera"

El fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps , ha defensat que hi ha "molt per millorar" a l'acollida de refugiats, hores després de l'aterratge a Barcelona d'un avió organitzat per l' ONG amb 222 persones ucraïneses procedents de Polònia , 75 de les quals es van desplaçar a Madrid .





En declaracions a Europa Press aquest diumenge, Camps ha criticat que "els blancs poden protegir les seves vides amb avió i les persones negres ho fan en pastera", i ha demanat que l'acollida s'estengui a totes les persones. Ha defensat que aquest primer vol del corredor humanitari organitzat per Open Arms i Solidaire des Varsòvia (Polònia) amb destinació a Barcelona i Madrid "ha de servir de precedent", i ha destacat la col·laboració entre entitats públiques i privades que ho ha fet possible.





Ha xifrat en 65 els conflictes armats que hi ha al món i ha reclamat que "tots i cadascun necessiten corredors humanitaris perquè són vies legals i segures per minimitzar el nombre de morts civils".





Fonts de l' Ajuntament de Guissona , una de les localitats que ha acollit refugiats arribats a l'avió, han explicat a Europa Press que "molts" s'han instal·lat en localitats on tenen coneguts, per la qual cosa de la seixantena que esperaven rebre a la seva municipi finalment han estat 20.