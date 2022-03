596 civils morts i més de 1.000 ferits en la invasió d'Ucraïna segons Les Nacions Unides

Soldats ucraïnesos | @EP





Almenys 596 civils ucraïnesos han mort i 1.067 han resultat ferits com a conseqüència de la invasió russa d'Ucraïna des que va començar la invasió, segons l'últim balanç actualitzat de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, publicat aquest diumenge.





"Des de les 04.00 hores del 24 de febrer fins a les 00.00 hores del 12 de març, l'Alt Comissionat ha registrat 1.663 baixes civils a Ucraïna: 596 morts i 1.067 ferits", segons l'informe.

Els morts han estat identificats com 124 homes, 85 dones, deu nens i sis nenes, així com 27 nens i 344 adults pendents d'identificació. Els ferits han estat identificats com 97 homes, 69 dones, 14 nenes i quatre nens, així com 39 nens i 844 adults pendents d'identificació.





Per zones de control, les Nacions Unides estimes 459 morts i 509 ferits en territori encara controlat pel Govern ucraïnès, als quals cal sumar 111 morts i 431 ferits a les zones sota el seu control de les disputades regions de Donetsk i Lugansk, a l'est del país. A l'àrea sota control de les milícies d'aquestes autoproclamades repúbliques, l'ONU ha constatat 153 baixes (26 morts i 127 ferits).





Les Nacions Unides apunten que la majoria de les baixes civils van ser causades per l'ús d'armes explosives d'"àmplia àrea d'impacte", a través d'artilleria pesada, l'ús de plataformes de coets, així com atacs aeris.





L'ONU apunta que les xifres reals "són considerablement més altes, especialment al territori que controla el Govern i especialment en els últims dies", a causa que falta informació d'alguns llocs on s'han produït intenses hostilitats i molts detalls de les baixes "encara estan pendents de corroboració".





Nacions Unides també "pren nota" de l'informe de la Fiscalia General d'Ucraïna, segons el qual fins a les 00:00 (hora local) del 13 de març, 85 nens havien mort i 100 havien resultat ferits.

L'ONU també reconeix l'existència d'un informe de la Policia Nacional de la regió de Khàrkiv, segons el qual a les 18.00 hores (hora local) del 12 de març, el nombre total de víctimes civils a la regió de Khàrkiv era de 205 morts.