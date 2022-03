Sánchez i tots els presidents autonòmics signen un text condemnant la invasió de Rússia a Ucraïna

Pedro Sánchez, president del Govern espanyol | @EP





La Conferència de Presidents , en què s'han donat cita aquest diumenge a l'illa de La Palma el cap de l' Executiu, Pedro Sánchez , i tots els líders autonòmics, ha pactat una declaració, subscrita per tots, en què expressen la seva unitat davant la condemna a la invasió de Rússia a Ucraïna i es comprometen a continuar prenent mesures per pal·liar els efectes provocats per aquesta guerra.





Segons han informat fonts del Govern , aquest text ha estat recolzat pels 17 presidents de les comunitats autònomes i els dos líders de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla . En aquesta declaració, entre altres coses, es mostra el "recolzament" al Govern en la seva posició davant del proper Consell Europeu per prendre mesures per aconseguir una rebaixa dels preus de l'energia.