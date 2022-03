Lambán desisteix de buscar solucions per la via bilateral i demana al COE una solució

Javier Lambán, president del Govern d'Aragó | @EP







El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán , ha manifestat que es desentén de cercar solucions per la via bilateral amb la Generalitat de Catalunya per presentar un projecte conjunt a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030.





Després de participar aquest diumenge a la Conferència de Presidents a l'illa de la Palm a, Lambán ha dit: "Estic disposat a reunir-me amb qualsevol. No tinc cap problema des del punt de vista personal amb Pere Aragonès, però com he dit aquests dies, la meva paciència s'ha esgotat definitivament”.





Lambán ha participat, juntament amb el president de la Generalitat de Catalunya , Pere Aragonès , la resta de presidents autonòmics i el president del Govern d'Espanya, en aquesta Conferència, després que aquest divendres lamentés "que l'independentisme català hagi dinamitat la candidatura de els Jocs Olímpics d'Hivern 2030 amb la seva decisió unilateral de nomenar la fins ara presidenta de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i exesquiadora olímpica, Mònica Bosch , nova coordinadora del projecte olímpic”.





El líder de l' Executiu regional ha sentenciat: "La posició del Govern d'Aragó està fora de tot dubte i està alienada a la del Govern d'Espanya i el Comitè Olímpic Espanyol " i "el que no és gens clar és la posició de la Generalitat" .





Finalment, ha recalcat que " la pilota està a la teulada del COE i el Govern d'Espanya " que són els que "han de plantejar-nos quina sortida ens dóna". Ha deixat clar que si Aragó no està d'acord amb el plantejament, "es reserva l'oportunitat de plantejar una alterativa" per albergar els Jocs 2030 als Pirineus.