Arxivada provisionalment la causa per la carta amb projectils a Ayuso

Isabel Díaz Ayuso | @EP





El Jutjat d'Instrucció número 1 de Rubí ha arxivat provisionalment la causa per la carta amb projectils dins adreçada a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , interceptada l'abril del 2021 en un centre de Correus a Sant Cugat del Vallès.





Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han explicat a Europa Press aquest diumenge que el jutge el va arxivar provisionalment al setembre del mateix any per evitar que la causa prescrivís, en no tenir coneixement de la identitat de l'autor.





Així, les fonts esmentades han insistit que es tracta d'un procés habitual i que el Jutjat queda esperant que els Mossos d'Esquadra aconsegueixin informació que permeti reobrir el cas.