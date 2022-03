Page retreu que Aragonès arribés tard "a propòsit" per no coincidir amb el Rei

Emiliano García-Page, president de Castella-la Manxa | @EP







El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page , ha celebrat aquest diumenge que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , hagi acudit a la XXVI Conferència de Presidents celebrada a Los Llanos de Aridane , a l'illa de La Palma , però ha dit que hagi arribat tard "a propòsit" per no aparèixer a la foto de família prèvia amb el Rei Felip VI.





"No ha arribat tard, ha arribat quan ha volgut, a propòsit", ha assenyalat preguntes dels mitjans durant la seva roda de premsa després de la Conferència García-Page , que encara que ha indicat que aquest fet té importància que se li vulgui donar, sí que ha considerat que aquest episodi "és una falta de respecte", ja que "no és president si el decret no se'l signa el Rei".





En qualsevol cas, ha valorat la seva presència ja que "és la primera vegada que estem tots" i ha destacat la importància que la Generalitat i ERC hagin donat suport "a l'acord unànime de condemna a la invasió d' Ucraïna " que està "donant suport a la conservació íntegra d' Ucraïna , a la integritat territorial d' Ucraïna i un rebuig a l'intent de Putin que algunes regions d' Ucraïna s'autodeterminin ", ha ressenyat.