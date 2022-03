Les borses europees s'enfonsen i Wall Street resisteix a la guerra a Ucraïna

Façana de la Borsa de Wall Street | @EP





La guerra a Ucraïna ha provocat l'enfonsament de la majoria de les principals borses mundials, concretament de les europees. L'atac de Rússia a Ucraïna ha fet que aquells països que tenen més dependència de les matèries primeres del país governat per Vladimir Putin , hagin caigut considerablement com les principals borses europees.





A diferència d' Europa, els Estats Units no són un país tan dependent de les matèries primeres procedents de Rússia , com el petroli o el gas, i això està provocant que Wall Street se sustenti a l'alça respecte al continent europeu que sí que compta amb un alt percentatge importació de recursos russos. Aquest fet està sent confirmat per experts com J oaquín Robles , analista de XTB, que en declaracions per a ElEconomista ha confirmat que “ EUA s'ha vist perjudicat per la pujada de les matèries primeres, especialment a les energètiques, però a diferència dels països europeus no té una gran dependència de Rússia al subministrament”. De fet, s'espera que Wall Street continuï amb aquesta tendència positiva a futur malgrat que els EUA tenen més pressions d'inflació.





La situació a Ucraïna no afecta de la mateixa manera a Europa que a Amèrica . La president del BCE, Christine Lagarde , està intentant perseguir la inflació ja que ha de bregar amb un mercat energètic que depèn massa de l'exterior mentre que el seu homòleg al Sistema de Reserva Federal (FED), Jerome Powell sí que té a la mà el maneig dels temps i pot controlar la inflació fent ús de la política monetària dels EUA





Des que va esclatar la guerra a Ucraïna , les borses alemanyes i franceses han experimentat un descens de fins al 12 % . La nota menys negativa a la part europea li correspon a l' Ibex 35, que ha arribat cau fins al 8% , convertint-se en la borsa europea que menys cau el 2022. L' índex Standard & Poor's 500 , que és un dels índexs borsaris més importants d' Estats Units , sustenta el seu millor comportament bàsicament en el sector energètic pujat pels preus del petroli.





De fet, els problemes que ha generat la guerra a Ucraïna no només està afectant el continent europeu. La borsa Xina està patint una caiguda important des de l'esclat del conflicte. El seu president, Xi Jinping s'ha posat de perfil amb Rússia i fins i tot podria rescatar algunes companyies russes. Els inversors han posat la creu als índexs emergents com a conseqüència del càstig a Rússia i el país asiàtic representa gairebé un terç de l'índex MSCI de Mercats Emergents , davant de menys del 4% que suposava el país presidit per Vladímir Putin abans del conflicte bèl·lic.

Per si no n'hi hagués prou, aquest posicionament per part de la Xina ha provocat que els Estats Units recrudin la seva pressió sobre les companyies xineses que cotitzen a Wall Street , per la qual cosa cada cop està més damunt la taula la possibilitat que el país presidit per Joe Biden plantegi la seva exclusió.