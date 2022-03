Aconsegueixen revertir l'envelliment en ratolins sense deixar seqüeles

L?equip de l?investigador espanyols Juan Carlos Izpisúa treballa des de fa anys a revertir l?envelliment en ratolins. Ara, han portat a terme un nou estudi on han demostrat que el rejoveniment cel·lular elimina els signes de l'edat en aquests animals sense ocasionar seqüeles .





EL 2016 VA REVERTIR L'ENVELLIMENT EN RATONS AMB PROGÈRIA





La progèria, també anomenada síndrome de Hutchinson-Gilford, és un trastorn genètic progressiu i poc comú que accelera l'envelliment en nens. Encara que els menors que el pateixen, quan són nadons semblen normals, la progèria fa la seva aparició en els dos primers anys de vida. Provoca, com dèiem, envelliment prematur. I l'equip d'Izpisúa va aconseguir el 2016 revertir l'envelliment en ratolins que patien aquesta malaltia, a més de reduir els signes de l'edat als òrgans dels ratolins sans.





Des de llavors han continuat estudiant la forma d'eliminar problemes que apareixen a mesura que s'envelleix, com poden ser la fragilitat als ossos o alguns càncers. Però més que això, han treballat per poder revertir l'envelliment de manera segura.





ES POT RESTITUIR "DE FORMA SEGURA I EFICAÇ" EL PROCÉS D'ENVELLIMENT EN RATONS





En un nou treball, aquest mateix grup de científics, en col·laboració amb l'empresa de biotecnologia Genetech, ha aconseguit revertir "de manera segura i eficaç" el procés d'envelliment en ratolins de mitjana edat o d'edat avançada. Ho han fet restabliment parcialment les seves cèl·lules, rejovenint-les.





"Després del nostre estudi inicial, diversos altres laboratoris de tot el món han utilitzat el mateix enfocament per demostrar la millora en la regeneració de diferents teixits en ratolins i el rejoveniment de les cèl·lules humanes", assenyala l'investigador Izpisúa a SINC .





A més, afegeix que la mateixa tècnica és útil per millorar la salut en persones amb determinades patologies. "A més d´abordar les repercussions relacionades amb l´envelliment , aquest nou enfocament proporciona una nova eina per restaurar la salut dels teixits i l´organisme, millorant la funció i la capacitat de recuperació de les cèl·lules en diferents situacions de malaltia, com les patologies neurodegeneratives “, apunta.





Perquè els lectors comprenguin millor la tècnica amb què treballen, expliquen que quan un organisme envelleix, les cèl·lules del cos també ho fan. És com si tinguessin al seu interior una mena de rellotge, si escau un rellotge molecular, en què es registra el pas dels anys. Així, les cèl·lules de persones o animals majors tenen patrons de substàncies químiques a l'ADN diferents dels de persones o animals joves.





Així, amb el seu treball, l'equip d'Izpisúa ha demostrat que afegir a les cèl·lules una barreja de quatre molècules de reprogramació, en concret Oct4, Sox2, Klf4 i cMyc, serveix per restablir els patrons dels ratolins d'edat avançada al seu estat original. . És a dir, poden reconvertir una cèl·lula adulta en una cèl·lula mare.









COM ES VA DESENVOLUPAR L'ESTUDI







En aquest estudi, els autors va provar variacions de la teràpia de rejoveniment cel·lular en animals sans a mesura que s'anaven fent grans. Així, van fer tres grups.





El primer grup va rebre dues dosis regulars dels factors Yamanaka (el combinat de molècules citat prèviament) des dels 15 fins als 22 mesos, equivalent a l'edat de 50 a 70 anys en persones. El segon grup va rebre les molècules dels 12 fins als 22 mesos, equivalent a l'edat de 35 a 70 anys en persones. Finalment, un últim grup o va ser tractat només durant un mes als 25 mesos o l'equivalent a 80 anys en humans.





"El nostre objectiu va ser establir que l'ús d'aquestes tècniques durant un període de temps més llarg és segur ", indica a SINC Pradeep Reddy , científic del Salk i coprimer autor del nou treball, " i de fet, no observem cap efecte negatiu a la salut, el comportament o el pes corporal d'aquests animals ”.







SENSE EFECTES SECUNDARIS





Als animals de control, els autors van veure que s'havien produït efectes adversos, fins i tot algun tipus de càncer que va provocar la seva mort. Però en comparació amb ells, en aquest cas no es van mostrar alteracions de les cèl·lules de la sang ni tampoc canvis neurològics als animals. Tampoc van identificar cap mena de càncer.





Així, l'única cosa que van observar és que els ratolins semblaven més joves. "Tant als ronyons com a la pell, l'epigenètica dels animals tractats s'assemblava més als patrons observats als exemplars més joves ", indiquen els autors.





Amb això, ara falta continuar investigant per saber si aquesta mateixa tècnica es pot fer servir també en humans. "Trobar noves maneres d'aturar o fins i tot revertir aquests canvis podria identificar noves maneres de prolongar l'envelliment saludable, o tractar certes malalties relacionades amb el pas del temps. Aquest tractament ha estat capaç de modificar aquests canvis epigenètics de l'ADN dels ratolins ancians, a efecte, rebobinant els seus rellotges epigenètics. Queda per determinar si s'observarien efectes similars en les cèl·lules humanes i si això prolongaria la vida útil ”, explica Neil Mabbott, investigador independent de la Universitat d'Edimburg , en declaracions al Science Media Centre ( SMC ) recollides per SINC.