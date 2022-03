La Guàrdia Civil inaugura seu del Servei Marítim a Tarragona aquest dilluns

Una patrullera de la Guàrdia Civil, en una imatge de fitxer /@EP







El secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, Rafael Pérez, inaugura aquest dilluns les noves instal·lacions a Tarragona del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, unes competències que desperten recels en sectors d'aquest cos pels plans de la Generalitat per desplegar patrulleres de els Mossos d'Esquadra.





Segons ha informat Interior, a l'acte participarà també la delegada del Govern a Catalunya, María Eugènia Gay, així com la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, i el cap de la Zona de la Guàrdia Civil de Catalunya, general de brigada José Luis Tovar.





En concret, la previsió de l'acte inclou una visita a les noves instal·lacions i embarcacions del Servei Marítim de la Guàrdia Civil a Tarragona, que comprenen un edifici de dues plantes i la zona d'atracament.





RECEL DE SECTORS DE LA GUÀRDIA CIVIL





Associacions professionals de la Guàrdia Civil van tornar a criticar el mes d'octubre passat que el PSOE i els seus socis parlamentaris frustressin a la Comissió d'Interior del Congrés un nou intent de frenar el pla de la Generalitat de convertir els Mossos d'Esquadra en una policia amb competències marítimes , en detriment de la Guàrdia Civil.







Vox, PP i Ciutadans veuen un "conflicte competencial" silenciat pel Govern de Pedro Sánchez, que el relacionen amb el suport de partits independentistes i nacionalistes. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va reiterar en una interpel·lació urgent que les competències ja estan delimitades i hi ha coordinació entre cossos policials.





L'Institut Armat, segons sosté el titular de l'Interior, és l'únic amb competències de policia judicial i els Mossos assumeixen funcions administratives. A la pràctica, segons expliquen a Europa Press fonts policials, això suposa que la policia catalana pot actuar tan sols en aquelles qüestions que són susceptibles de ser sancionades administrativament, en cap cas si hi hagués delicte penal.





El problema, segons altres fonts, és que moltes de les intervencions es deriven des del servei d'emergències 112, que depèn de l'Administració catalana ia la sala de les quals no hi ha representació per part de Guàrdia Civil ni Policia Nacional, per això sorgeixen conflictes en la pràctica davant de l'activació dels cossos policials.





El xoc de competències es remunta al 2008, quan els Mossos van crear una unitat aquàtica per a patrulla marítima a semblança dels GEAS de la Guàrdia Civil. El 2019, la Comissió Nacional de Policia Judicial va abordar la qüestió com a òrgan de coordinació reglat que agrupa el Consell General del Poder Judicial, els ministeris d'Interior i Justícia, la Fiscalia General de l'Estat i els departaments d'Interior amb competència en la matèria, és dir Catalunya i el País Basc.





A finals d'agost, el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, va presentar al Port de la Selva (Girona) una nova embarcació amb la intenció d'afegir-la a les que ja estan patrullant per facilitar el “desplegament operatiu de la Policia Marítima al llarg del litoral català”.





SERVEI FISCAL I DE POLICIA JUDICIAL

Fonts d'Interior consultades per Europa Press han recordat que el Servei Marítim de la Guàrdia Civil realitza funcions de policia administrativa, servei fiscal i de policia judicial al mar territorial d'Espanya des del 1991. A la província de Tarragona el Servei Marítim es va implantar al any 1997.





Les noves instal·lacions del Servei Marítim a Tarragona s'ubiquen al moll Cantàbria i tenen una superfície de gairebé dos mil metres quadrats, que inclouen la zona d'atracament de les embarcacions. L'Institut Armat en aquesta província s'organitza en dues companyies -Salou i Tortosa- i onze llocs. La Comandància compta actualment amb gairebé 550 agents, que es distribueixen a diverses unitats d'especialistes.





Abans d'aquesta inauguració, la delegada del Govern a Catalunya, María Eugènia Gay --que va rellevar en el càrrec a mitjans de gener Teresa Cunillera--, va ser rebuda dijous passat a la seu d'Interior pel ministre Grande-Marlaska.





Fonts d'Interior van assenyalar que es va tractar d'una reunió productiva, la primera que mantenen des del nomenament de Gay, i en què, entre altres assumptes, han abordat l'impuls dels acords aconseguits amb la Generalitat a la Junta de Seguretat de Catalunya celebrada el mes de novembre passat.





Especialment, es van centrar en tot allò relatiu al reforç de la coordinació entre les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i els Mossos d'Esquadra. També van tractar els procediments engegats per a l'acolliment dels desplaçats per la guerra a Ucraïna, segons les citades fonts.