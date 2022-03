El Barça arrasa contra l'Osasuna i mira a la cara el Sevilla

El jugador del FC Barcelona Riqui Puig /@EP





El FC Barcelona va rebre aquest diumenge al Camp Nou l'Osasuna a la 28a jornada de Lliga i va tornar a demostrar, una vegada més en aquesta competició, que va a totes. El Barça de Xavi és un altre; no té res a veure amb el que es va trobar l'entrenador en agafar les regnes del vestidor. I aquest diumenge els jugadors no només van golejar per 4-0 el seu rival, sinó que van deixar clar al Sevilla que van a totes i lluitaran per arrabassar-li la segona posició de la taula.





Els jugadors blaugranes van tenir facilitat per arribar a la porteria contrària, ja que així ho permetia el plantejament defensiu de l'Osasuna. Per això no va trigar a arribar el primer avís: va ser Dembéle als 10 minuts de joc . En aquesta ocasió no va estar encertat i el tret va sortir fora. Però només tres minuts després Ferran Torres avançava l'equip en transformar en gol un penal que Nacho Vidal va cometre sobre Gavi.





Poc després, també Torres, va ampliar l'avantatge al marcador. El 2-0 va arribar gràcies a una gran passada de Dembélé que el davanter va colar a la porteria contrària. I sis minuts més tard va ser Aubameyang el que va marcar el tercer: va batre Sergio Herrera després de rebre una pilota de Dembélé.





El partit estava controlat, el Camp Nou vivia un diumenge festiu, el Barça ho continuava intentant. I així va ser com va arribar el quart i darrer gol del partit, en aquesta ocasió amb Riqui Puig com a autor. Però van poder ser més, perquè els pupils de Xavi van rematar fins a 24 ocasions, de les quals 9 van anar a porta.





Amb aquesta nova victòria, els blaugranes es troben en tercera posició de la classificació, a tan sols cinc punts del Sevilla i amb un partit menys. Lluitaran per prendre'ls el lloc, però primer s'hauran de centrar en el Galatasaray, a qui hauran de guanyar aquest dijous a Europa League si es volen classificar a la següent fase.