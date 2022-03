Cada dia falten a la feina més d'un milió de persones

Una fàbrica de ciment /@EP





Més d'un milió de persones falten cada dia a la feina . Així ho recull l'Informe Trimestral sobre Absentisme Laboral que fa Randstad Research. En concret, entre les pàgines s'indica que són 1.101.705 persones les que s'absenten del seu lloc, de mitjana, per incapacitat temporal cada dia .







D'aquesta manera, i altrament dit, durant el tercer trimestre de 2021 (període de temps al qual corresponen aquestes dades), es van perdre un 5,4% de les hores pactades pels professionals amb les seves empreses. I es van perdre tant per baixes mèdiques com per faltes injustificades. De fet, es recull a l'informe que l'absentisme injustificat dels tres últims mesos de l'any passat va suposar una pèrdua del 4,2% de les hores pactades.





DADES PER COMUNITATS AUTÒNOMES





A l'informe de Ranstad, per altra banda, es fa diferenciació per comunitats. Així, podem dir que Catalunya es troba dins de la mitjana, mentre que el País Basc i Galícia són les que encapçalen la llista d'hores perdudes per faltar a la feina amb un 7 i un 6,3% respectivament.





Tot i això, que Catalunya es trobi dins de la mitjana no la deixa fora d'altres rànquings. I és que el 46,6% del total de professionals que falten a treballar cada dia es reparteixen entre aquesta comunitat, Andalusia i Madrid.





Això és així, és clar, per la població total d'aquestes comunitats. Així, a Catalunya falten als seus llocs de treball cada dia, de mitjana, 205.285 persones . El segueix Andalusia, amb 163.670 i per darrere hi ha la Comunitat de Madrid, amb 143.948.





D'altra banda, el sector industrial va representar l'any passat el 13% de l'ocupació total, segons l'EPA. En concret, durant els darrers tres mesos del 2021 en aquest sector hi va haver empleades 2,7 milions de persones. Per això, no és estrany que la taxa d'absentisme en aquest sector superi la mitjana nacional: un 5,9%. Si ens referim a l'absentisme no justificat, aleshores aquest es va situar en el 4,4%.





Per contra, els sectors on es van registrar nivells d'absentisme més baixos l'any passat van ser la consultoria de gestió empresarial, activitats immobiliàries, telecomunicacions, serveis d'informació, i activitats d'agències de viatges i operadors turístics. En tots aquests casos el percentatge es va situar al 3,6%.