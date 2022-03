Zelenski assegura que "és només qüestió de temps" que els míssils russos caiguin als països de l'OTAN

Els equips d'Ucraïna i Rússia treballen per organitzar una reunió entre presidents /@EP





El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat a primera hora d'aquest dilluns que "és només qüestió de temps" que els míssils russos caiguin als països que formen part de l'OTAN.





"Teníem raó. Porto molt de temps dient que el Nord Stream 2 és un arma que sacsejarà tot Europa. Ara és obvi", ha alertat el mandatari en un discurs recollit per la premsa ucraïnesa.





En aquest sentit, ha sostingut que si l'OTAN no tanca el cel d'Ucraïna, "llavors és només qüestió de temps abans que els míssils russos caiguin al seu territori, al territori de l'OTAN, a les llars dels ciutadans dels països de l'OTAN".





"Com a resultat del bombardeig al Centre Internacional per al Manteniment de la Pau i la Seguretat, 35 persones van morir, i 134 persones més van resultar ferides. Allà no hi va passar res que pogués amenaçar el territori de la Federació Russa. I només a 20 quilòmetres hi ha les fronteres de l'OTAN", ha dit Zelenski en un vídeo.





També ha recordat el periodista nord-americà Brent Renaud, assassinat a Irpín aquest diumenge. El seu company va resultar ferit. "Va ser un atac deliberat dels militars russos. Sabien el que estaven fent, però sembla que a Occident no tots saben el que fan", ha incidit el president.





ATAC A UN MONESTIR



Així mateix, Zelenski ha denunciat l'atac de Rússia prop de la frontera d'Ucraïna amb Polònia al monestir de Sviatohirsk Lavra.





"En el moment de l'atac, hi havia monjos i centenars de refugiats al territori del monestir. No hi havia cap objectiu militar a Lavra o a prop". Aquest fet, segons Zelenski, "demostra que tota la ideologia de la Federació Russa és només una mentida".





CONVERSES PER UNA REUNIÓ



L'equip del president ucraïnès continua les negociacions diplomàtiques amb Rússia per organitzar una reunió entre ell i el president de Rússia, Vladímir Putin.





"Representants de les delegacions dels nostres països parlen tots els dies en format de vídeo. La nostra delegació té una tasca clara: fer tot el possible per assegurar una reunió de presidents", ha subratllat Zelenski.