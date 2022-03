No hi ha corredors humanitaris habilitats per a l'evacuació de civils a la regió de Sumi a Ucraïna

Una mare i la seva filla refugiades /@EP





No hi ha corredors humanitaris habilitats aquest dilluns per a l'evacuació de la població a la regió ucraïnesa de Sumi.







"Regió de Sumi! No hi haurà 'corredors verds' a la regió el 14 de març", ha anunciat el cap de l'Administració Regional de Sumi, Dimitro Zhivitski, tal com recull l'agència de notícies ucraïnesa Unian.





"Continuen les negociacions", ha indicat Zhivitsky afegint que cap de les rutes ha estat habilitada fins ara.





El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va informar el diumenge que gairebé 125.000 ciutadans del país van ser evacuats des de zones de combat a àrees segures a través de corredors humanitaris.