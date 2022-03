Natàlia Garriga arriba al TSJC per declarar com a investigada per l'1-O

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga /@EP







La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha arribat aquest dilluns a les 9 hores al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per declarar com a investigada per l'organització de l'1-O.





Diversos polítics d'ERC, Junts, CUP i representants d'Òmnium han esperat Garriga a les portes del TSJC i l'han abraçat, tot mostrant-li suport.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va suspendre la declaració de la consellera prevista per a l'1 de març per l'organització de l'1-O i la va fixar aquest 14 de març, a petició de Garriga.





Entre altres, han acudit al TSJC a mostrar-li suport la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i els consellers Laura Vilagrà, Josep Gonzàlez-Cambray, Roger Torrent i Tània Verge.





També hi han acudit la diputada de la CUP al Parlament Dolors Sabater; la diputada de Junts i regidor de Barcelona Elsa Artadi; el diputat d'ERC i regidor de Barcelona Ernest Maragall; l?exconseller Raül Romeva i el president d'Òmnium, Xavier Antich.





AFORADA DAVANT EL TSJC



Al principi, Garriga estava investigada al Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que dirigeix una causa contra 29 excàrrecs del Govern pels preparatius de l'1-.





Quan aquest jutjat la va citar, la jutgessa li va oferir no declarar per ser aforada davant el TSJC --havia pres possessió com a consellera, cosa que li dóna condició d'aforada, durant la investigació--.