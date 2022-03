Mor als 71 anys l'actor William Hurt

L'actor William Hurt /@EP (Marvel Studios)





L'actor William Hurt va morir aquest diumenge a l'edat de 71 anys. Així ho van confirmar els seus familiars en un breu comunicat emès a diferents mitjans dels Estats Units.





"Amb gran tristesa, la família Hurt lamenta la mort de William Hurt, estimat pare i actor guanyador de l'Oscar, el 13 de març del 2022, una setmana abans de fer 72 anys. Va morir en pau, entre familiars, per causes naturals. família sol·licita privadesa en aquest moment" , va relatar el seu fill.







Hurt va guanyar un premi Oscar a Millor Actor l'any 1985, com a reconeixement pel seu treball a Kiss of the Spider Woman o El petó de la dona aranya . Però des de 1977, any en què va debutar com a actor, Hurt va exercir multitud de papers, va ser nominat a molts prems i sempre va ser lloat per la crítica.