El Cançoner d'Elvas, una joia renaixentista

Elvas Qui et va portar el cavaller

Èlia Casanova i Alfred Fernández









Els cançoners ibèrics del Renaixement són una font inesgotable de riquesa musical. Aquestes obres constitueixen una meravellosa foto fixa del tipus de peces profanes que s'interpretaven a les corts, encara que probablement moltes també eren cançons populars entre el poble pla.





Són variats els exemples d'aquest tipus de manuscrits, des del més conegut Cançoner Musical de Palau, el contingut del qual data aproximadament de l'època del regnat dels Reis Catòlics, al Cançoner de la Colombina, potser alguna cosa anterior, o el Cançoner d'Upsala, també conegut com del Duc de Calàbria . El nostre país veí també presenta recopilacions similars, en concret, han arribat fins a nosaltres quatre cançoners portuguesos: el Cançoner de Lisboa, el Cançoner de Belém , el Cançoner de París i el Cançoner d'Elvas . Precisament a aquest darrer han dedicat el seu nou treball la soprano Èlia Casanova i el vihuelista Alfred Fernández.





El disc porta per títol Qui et va portar el cavaller , en al·lusió a una de les poques composicions que conté el manuscrit de la qual es coneix l'autor, que en aquest cas és Juan de l'Enzina. Es tracta de l'enregistrament d'una selecció de temes procedents de la recopilació portuguesa, interpretats amb el format minimalista de la veu acompanyada únicament pel so de la viola, cosa que permet apreciar la frescor i la bellesa senzilla de les composicions en no presentar-ne una. ornamentació instrumental recarregada.





Encara que Portugal no compta amb fonts de música profana renaixentista tan extenses com els cançoners castellans, especialment el de Palau i la Colombina , el d'Elvas té un valor immens per il·lustrar sobre els sons de la Península Ibèrica de l'època. Va ser descobert el 1928 a la Biblioteca Municipal d'Elvas pel musicòleg Manuel Joaquim, i posteriorment publicat el 1940. Encara que es desconeix la data exacta en què va ser realitzada la còpia, alguns detalls del seu contingut permeten fitar la seva gestació entre 1560 i 1570.





L'enregistrament inclou tretze temes seleccionats dels seixanta-cinc inclosos al cançoner (dels quals quinze apareixen en portuguès i la resta en castellà) que han arribat fins a nosaltres acompanyats de la seva música, atès que el manuscrit té una segona part composta per trenta i sis poemes sense notació musical. El disc es completa amb cinc peces instrumentals de viola del llibre Silva de sirenes d'Enríquez de Valderrábano, un dels set grans tractats de xifra per a aquest instrument del segle XVI.





Cap de les peces del Cançoner d'Elvas no incorpora la referència del seu autor, si bé, en comparar-ho amb altres cançoners ibèrics, han pogut ser identificats els creadors de set de les cançons. D'aquesta manera, n'hi hauria quatre signades per Juan de l'Alzina, dues per Pedro Escobar i una per Pedro de Pastrana.





La soprano Èlia Casanova col·labora regularment com a solista amb ensembles especialitzats en la música antiga com a Capella de Ministrers, La Capella Reial de Catalunya, Qvinta Essençia, Aire Espanyol, Música Ficta, Harmonia del Parnàs, Meditarrània Consort, L'Arcàdia, Delirium Musica, Amystis cor de cambra o Armonia degli Affetti, entre d'altres.





Fins ara ha enregistrat setze discos amb diverses agrupacions. En els darrers anys ha gravat L'Universo Sulla Pelle amb el seu ensemble La Tendresa; Marenzio, Madrigals amb Qvinta Essençia; Rèquiem de José de Nebra amb La Madrileña; Mediterrània , Cantigues de Santa Maria , Germanies , Cristòfor de Morals Super Lamentationes , Lucretia Borgia, Arrels. Entre la tradició i el patrimoni i La Ruta de la Seda amb Capella de Ministrers; Ressons del parnàs, espanyol madrigals amb Amystis; Alonso Lobo Sacred Vocal Music amb el Coro Victoria; Sacri Profanis amb Delirium Música i 'DREIZEHN' Stockhausen & Hildegarda amb Amores Grup de Percussió.





Per la seva banda, Alfred Fernández té editats tres cedeixes com a solista. Aquests treballs han rebut excel·lents crítiques en revistes especialitzades com Répertoire, Le Monde de la Musique, Gramophone, Goldberg, Scherzo, Ritmo, o Lute Society Magazine. El seu últim disc com a solista ha estat premiat amb el 10R de Répertoire a part d'obtenir màximes qualificacions a diverses revistes.





Fernández ha actuat com a solista a Espanya, Holanda, França, Alemanya, Estats Units, Bèlgica, Grècia, Marroc, Brasil i Itàlia. Ha realitzat recitals de viola de mà i llaüt en prestigiosos festivals de música antiga i de guitarra com: Laus Polyphoniae (AMUZ, Anvers, 2012), Oude Muziek Utrecht (Utrecht, 2008), MA Brugge (Bruges, 2000), Festival Internacional de Laud ( Füssen, Alemanya, 2010 i Utrecht, Holanda, 2013), Festival Guitarrísimo de Munic, Festival Guitarrísimo de Sao Paulo, i el Festival de Música Antiga d'Úbeda i Baeza (2008 i 2012). És codirector del grup El cant del cavaller, especialitzat en música renaixentista ibèrica, amb què ha actuat a Portugal, Holanda, Bèlgica, Àustria i Alemanya.





A banda d'interpretar a viola de mà, Alfred Fernandez és el tècnic de so de l'enregistrament, i també va ser l'encarregat de l'enregistrament de Nana , l'anterior disc d'Èlia Casanova, editat el 2020 i nominat als Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que recopila melodies de cançons de bressol tradicionals i populars a capella.





Cal destacar també el treball de Paco Giménez, que ha estat el responsable de dissenyar la suggerent imatge de la portada del disc en línia amb el còmic.





Elvas Qui et va portar el cavaller recupera amb encert l'esperit dels cançoners peninsulars del Renaixement, la qualitat dels quals subratllen els autors: “la música és bona, molt bona i està molt ben escrita. La meravellosa senzillesa i la transparència de les textures musicals van acompanyades d'uns textos de lucidesa sorprenent” .