L'OMS confirma 31 atacs contra centres sanitaris a Ucraïna, amb 12 morts i 34 ferits

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat aquest dilluns un total de 31 atacs contra centres sanitaris des de l'inici de la invasió de Rússia a Ucraïna, amb el resultat de 12 morts i 34 ferits , dels quals 8 dels ferits i 2 dels morts eren treballadors sanitaris.





Entrada a un pas subterrani /@EP





"L'OMS condemna enèrgicament els actes de violència contra l'assistència sanitària. Cadascun dels atacs priva les persones de serveis que salven vides. Els atacs a l'assistència sanitària són violacions del dret internacional humanitari i dels drets humans", assenyala la OMS mitjançant un comunicat.





Des que va començar l'ofensiva militar russa a Ucraïna el 24 de febrer, l'OMS està treballant per garantir un flux constant de subministraments sanitaris, de manera que els països veïns disposin de la infraestructura per atendre les necessitats dels refugiats, així com per donar suport al sistema sanitari d'Ucraïna perquè pugui satisfer les necessitats sanitàries immediates dels seus ciutadans.





El nombre actual de persones afectades a Ucraïna s'estima en 18 milions, dels quals 6,7 milions són desplaçats interns. Gairebé 3 milions de persones han fugit del país.





“Les cadenes de subministrament s'han vist greument interrompudes. Molts distribuïdors no estan operatius, algunes reserves són inaccessibles a causa de les operacions militars, els subministraments de medicaments s'estan esgotant, i els hospitals tenen dificultats per atendre els malalts i ferits”, explica l'organisme sanitari de les Nacions Unides.





L'OMS també col·labora amb els seus socis per pal·liar l'escassetat d'equips i medicaments com oxigen i insulina, material quirúrgic, anestèsia i equips de transfusió per recollir, analitzar i transfondre sang de manera segura.





Generadors d'oxigen, generadors per mantenir el subministrament elèctric als centres sanitaris afectats, desfibril·ladors, monitors, medicaments per a anestèsia, sals de rehidratació, gases i benes són alguns dels subministraments mèdics que l'OMS i els seus socis estan enviant a Ucraïna per salvar vides i mantenir els serveis sanitaris.





El 5 de març van arribar a Kíev unes 600 dosis de toxoide antitetànic, i 36 tones de subministraments mèdics vitals a Lviv, des d'on s'estan distribuint als centres sanitaris de tot el país. El 8 de març, l'OMS va lliurar a Kíev 10 tones de kits de traumatologia i cirurgia d'urgència, que es distribuiran en magatzems de 7 regions: Kíev, Poltava, Dnipropetrovsk, Odessa, Zaporizhia, Zhytomyr i Cherkasy.





Del 9 a l'11 de març es van enviar 9 carregaments de 10 tones cadascun a Kharkiv via Poltava; a Sumy via Poltava; a Dnipro; a Kherson via Dnipro; a Mariupol via Dnipro; a Mykolaiv; a Zhytomyr; a Zaporizhia; i a Cherkasy. Cada enviament atén 150 pacients amb lesions i 15.000 pacients d'atenció primària durant 3 mesos.





El 12 de març es van lliurar 2 respiradors als hospitals de Kíev i 14 tones o 52 metres cúbics de farmacioles per a traumes i medicaments essencials per a l'atenció primària de salut van arribar a Lviv.





Tots els subministraments es distribueixen "en estreta coordinació" amb el Ministeri de Salut ucraïnès. L'OMS ha avançat que "els propers dies i setmanes hi haurà un flux constant de subministraments mèdics, com a part d'un esforç per garantir l'accés de la població als medicaments essencials i a l'atenció mèdica".





Per donar suport a les operacions a Ucraïna i dins, sestà establint també un centre de suport de l'OMS a Polònia. L'OMS també ha ampliat la vigilància i difusió d'informació sanitària per detectar i respondre als brots amb promptitud i conèixer millor les necessitats, les amenaces i la disponibilitat dels serveis sanitaris.