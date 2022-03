La Xina nega que Rússia li hagi demanat equipament militar i denuncia la "desinformació" dels EUA

Bandera de Xina /@Pixabay





El Govern de la Xina ha negat aquest dilluns que Rússia hagi demanat equipament militar a Pequín per reforçar l'ofensiva militar contra Ucraïna i ha denunciat la "desinformació" que els Estats Units ha donat sobre aquest afer.





El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors xinès, Zhao Lijian, ha ressaltat que "la tasca més urgent és exercir la contenció i reduir la tibant situació a Ucraïna, en lloc d'afegir més llenya al foc", segons ha recollit la cadena CGTN.





Fonts oficials nord-americanes citades diumenge pel diari 'The New York Times' van apuntar que Moscou havia demanat a Pequín ajuda militar i econòmica, en aquest últim cas, per fer front a l'impacte de la bateria de sancions anunciades pels països occidentals contra Rússia per la invasió d'Ucraïna.





No obstant això, aquestes fonts van rebutjar descriure quin tipus d'armament o ajuda estava buscant Moscou i també van declinar discutir qualsevol tipus de reacció per part de la Xina a aquestes peticions. Pequín ha demanat diverses vegades un acord per posar fi a la guerra i ha criticat l'OTAN per la seva expansió cap a l'est.





Les informacions de 'The New York Times' van ser recollides per Mikhaïlo Podoliak, assessor de la Presidència d'Ucraïna, qui va dir en el seu compte de Twitter que "davant d'un fracàs total d'operació terrestre a Ucraïna, la reputació de Rússia no és res" i va carregar contra Moscou per "intentar buscar en una altra banda la força per destruir Ucraïna".