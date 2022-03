Salvador Illa, sobre el primer estat d'alarma: "Vam fer el que havíem de fer"

Illa, Vergés i Iglesias recorden la seva gestió del Covid dos anys després del primer estat d'alarma /@EP





L'exministre de Sanitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha defensat les mesures que va prendre el Govern el març del 2022 davant l'esclat de la pandèmia del Covid-19 , dos anys després de la primera declaració de l'estat d'alarma: "Amb la perspectiva del temps, vam fer el que havíem de fer”.





Ho ha dit en una entrevista de Rac1 aquest dilluns recollida per Europa Press, amb l'exconsellera de Salut i diputada d'ERC al Parlament, Alba Vergés, i l'exvicepresident del Govern i exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.





Illa ha expressat el seu "alleujament" pel fet que la situació epidemiològica hagi millorat, i ha assegurat que una de les decisions més difícils de prendre va ser l'enduriment del confinament domiciliari per reduir la mobilitat i aturar l'expansió del virus a la primera onada.





Ha explicat que el president del Govern, Pedro Sánchez, li va preguntar abans de declarar l'estat d'alarma si el Ministeri de Sanitat podia dirigir la sanitat d'Espanya: "Li vaig dir que no. Que podíem dirigir la salut pública, però que la sanitat la havia de dirigir cada comunitat, com així va ser”.





Ha reconegut que, llavors, ja advertien que "seria molt difícil" que amb 15 dies d'estat alarma fos suficient, malgrat que finalment van optar per anar renovant-ho per períodes de dues setmanes per respecte al Congrés dels Diputats i raons de tipus constitucional , ha dit.





Sobre la relació amb la Conselleria de Salut, ha subratllat que van tenir "més punts d'acord que discrepàncies", mentre que amb la Comunitat de Madrid hi va haver divergències, en particular, en la gestió de la segona onada de la pandèmia.





ALBA VERGÉS



Per part seva, l'exconsellera Alba Vergés ha explicat que el Govern ha demanat "directament al ministre de Sanitat que l'Estat també actués" perquè, en les seves paraules, tenien clar que es requerien mesures més estrictes.





Ha assegurat que el Govern "no podia esperar aquestes coordinacions" amb la resta de l'Estat per actuar a Catalunya i, preguntada per la relació amb l'exministre Illa, ha afirmat que tots dos es van parlar amb claredat de les necessitats i els reptes del moment.





PAU ESGLÉSIES



Pablo Iglesias ha ressaltat que ell va haver de prendre decisions sobre la protecció de l'ocupació i la infància, però que eren Sánchez i Illa els que tenien més responsabilitats davant la pandèmia: “ Per les competències que tenia, no em corresponia prendre grans decisions ”.





Ha assegurat que recorda l'afecte i la solidaritat d'aquesta època, en les seves paraules, encara que al Govern van poder "no estar d'acord en tots els moments"; per part seva, Illa ha afegit que es va sentir molt proper als posicionaments d'Esglésies dins del Govern.





Iglesias també ha criticat que "es va abusar" de la figura del llavors director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, i ha considerat que se li va exposar de manera excessiva atesa la condició de funcionari públic.





I ha afegit que, per a ell, un dels pitjors moments va ser quan un metge de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid li va trucar per dir-li que estava morint "gent que no havia de morir" perquè no tenien els mitjans adequats per tractar-los.