L'OCDE advoca per un 'Pla Marshall' per a Ucraïna

L' Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), l'origen de la qual es remunta a l'administració del 'Pla Marshall' per a Europa després de la Segona Guerra Mundial, considera que és el moment de pensar un pla semblant per a la reconstrucció d'Ucraïna.





"Ha arribat el moment de pensar en un 'Pla Marshall' per a Ucraïna i estem parlant sobre les mesures sobre això", ha assenyalat el secretari general de l'OCDE, Mathias Cormann, durant la seva participació al 'Fòrum Europa', on ha defensat la importància que els països que pensen igual es mantinguin units i col·laborin.





"L'OCDE està molt centrada a ajudar a la reconstrucció i recuperació d'Ucraïna després de la guerra", ha assegurat, recordant que el 'think tank' de les economies avançades va suspendre la participació de Rússia i Bielorússia de tots els seus òrgans en resposta a la invasió d'Ucraïna.





En aquest sentit, l'australià ha assenyalat que les mesures adoptades pels aliats contra Rússia "són totalment apropiades" en aquestes circumstàncies i ha expressat el desig d'un retorn a la pau i estabilitat.





Aquest dijous, l'OCDE farà pública una primera avaluació de l'impacte de la guerra a Ucraïna sobre l'economia, sobre la qual Cormann ha anticipat que “afegeix més incertesa a la situació mundial”.