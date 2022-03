Antonio Banderas desmenteix els rumors sobre la seva vida sentimental

L'actor Antonio Banderas /@EP





Antonio Banderas ha acaparat les últimes hores el focus mediàtic després que el programa 'Viva la vida' informés que l' actor havia entrat a l'edifici on viu acompanyat per Lorena Calero, una companya de treball del seu musical. Cosa que, segons diversos mitjans, podria indicar una crisi amb la seva parella , Nicole Kimpell. Però Banderas ho ha desmentit.





Antonio Banderas ha negat que estigui travessant una crisi en la seva relació amb la belga Nicole Kimpell i ha assegurat que Lorena Calero viu al seu mateix edifici, i per això no és estrany que arribin junts. Per ell, la notícia seria que entres, per exemple, per una finestra.





Per part seva, Kimpell no ha volgut fer referència a la situació. Quan Europa Press li va preguntar, la belga va respondre: " No tens res més interessant a fer? Hi ha una guerra a Ucraïna".