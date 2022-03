El Govern diu que l'abastament "està garantit" i apel·la a la "calma" davant de l'aturada de transportistes

La ministra de Transports es reunirà "en els propers dies" amb representants del sector /@EP





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha apel·lat a la "calma i la serenitat" davant de l'atur indefinit iniciat aquest dilluns per transportistes de mercaderies, que per ara no està tenint "massa incidència", i ha assegurat que l'abastament de subministraments "està garantit", tot i que ha admès que la vaga "tindrà un impacte".





"No cridem l'alarma o la confusió perquè no estem en un moment en què s'hagin d'introduir més incerteses per a la ciutadania" , els ha retret la ministra als transportistes davant dels seus advertiments sobre una possible falta d'abastament per les aturades iniciats per protestar per la pujada de combustibles i les seues condicions laborals.





Així ho ha traslladat la ministra en declaracions als mitjans de comunicació a l'eixida de l'esmorzar informatiu d'Europa Press, protagonitzat pel ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas.





La titular de Transports ha assegurat que l'atur no està tenint "massa incidència" fins ara, encara que ha remarcat que el seu Departament està fent un seguiment "exhaustiu", coordinat amb el Ministeri de l'Interior. "La situació està controlada", ha emfatitzat la titular de Transports.





"No és el millor moment per convocar mobilitzacions o aturades i en això crec que podem estar tots d'acord. És un moment per plantejar-nos tots què podem fer per sortir d'aquesta situació i intentar esmorteir els efectes d'aquesta crisi", ha recalcat.





La ministra ha assegurat que l'Executiu està en "permanent contacte" amb el departament de Mercaderies del Comitè Nacional de Transport per Carreteres, que és l'interlocutor que té el Govern i el Ministeri per tractar totes les qüestions relatives al sector i amb qui se'n va a reunir la ministra "els propers dies".





Sánchez ha posat en valor el reial decret llei aprovat recentment pel Consell de Ministres i que ara s'ha de convalidar a les Corts, en què es van plasmar mesures dirigides al sector amb l'objectiu que afrontessin unes circumstàncies "difícils", a les que ara se suma l'impacte de la crisi a Ucraïna.





"D'això en sortirem tots junts", ha remarcat la ministra, després de destacar que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat els últims dies un pla de resposta a l'impacte del conflicte a Ucraïna.





En aquest sentit, la titular de Transports ha assegurat que des de l'Executiu i el Departament ja s'està treballant per pal·liar una situació que ja afecta el sector del transport molt especialment, així com altres relacionats amb la producció.





Per això, la ministra ha insistit que des de l'Executiu s'estan plantejant mesures que, amb "caràcter global", es puguin aplicar al conjunt de l'economia, ja que la pujada de preus dels combustibles o de l'energia afecta tots , no només a transportistes.





Tot i això, ha recordat que en el decret abans esmentat s'introduïen mesures en relació que aquest increment de combustibles pugui suposar una revisió de preus del contracte de transports. "Però ara estem parlant d'una cosa que té un impacte global", ha subratllat.