Els comuns proposen un xec de 300 euros perquè persones vulnerables paguin la llum

El portaveu dels comuns i diputat al Congrés, Joan Mena , ha proposat un pla per fer front a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, en què inclouen un xec de 300 euros destinat a persones vulnerables que no puguin pagar la factura de la llum per les pujades provocades per la invasió de Rússia a Ucraïna.





Joan Mena @ep





En roda de premsa aquest dilluns, ha defensat que aquest xec es financi mitjançant una reforma fiscal que apliqui "un recàrrec del 10% de l'impost de societats elèctriques" , així com a través dels fons europeus i de les aportacions de l'Estat que es van anunciar a la Conferència de Presidents d'aquest diumenge.





Aquest pla va en la línia del que va presentar la setmana passada la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, que incloïa una "dura retallada als beneficis caiguts del cel de les companyies elèctriques", juntament amb una ajuda directa a les famílies amb un xec de 300 euros, semblant al que s'ha implementat a França.





Mena ha insistit que cal una "reforma fiscal d'emergència" davant de la situació de guerra perquè pagui qui més té, i ha reclamat que els esforços econòmics han de venir des de tots els nivells de l'administració, ja que cal inversions públiques importants .





També ha demanat ajudes directes a pimes i al sector primari català, "generant projectes locals i valorant el potencial de crèdit des del punt de vista de la transició ecològica".





Com a últim punt del seu pla de xoc, els comuns defensen polítiques socials i d'acollida per als refugiats ucraïnesos que vinguin a Catalunya, amb mesures com tramitar permisos de treball en 24 hores, permetre la connectivitat amb les famílies i garantir-los un lloc segur on viure , amb especial protecció per als menors no acompanyats.





ARAGONÈS A LA CONFERÈNCIA





Mena ha celebrat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , acudís finalment a la Conferència de Presidents aquest diumenge, i que a més ho hagi fet "amb una actitud proactiva i portant propostes concretes", com assegura que demanaven els comuns.





Ha sostingut que la situació de guerra i la pujada de preus de l'electricitat, la benzina, l'oli i el gas natural fa necessari que Catalunya "tingui una armadura social per fer front" a aquestes conseqüències, i ha demanat que coordinació entre territoris igual que al principi de la pandèmia.





Sobre la possibilitat de reactivar el projecte del gasoducte MidCat, el portaveu dels comuns ha assegurat que s'han de buscar les fórmules per tenir autonomia energètica, però ha avisat que caldrà estudiar l'impacte de les infraestructures : “La nostra aposta són les energies de eficiència i les renovables".





VAGA D'EDUCACIÓ





Mena ha acusat el conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, de no haver-hi "fet res perquè no comenci la vaga" de la comunitat educativa convocada aquest dimarts en contra de l'avançament del curs escolar 2022-23.





“ S'equivoca per no voler dialogar amb la comunitat educativa. Les imposicions per part del Govern i el conseller sempre generen problemes ”, ha afirmat Mena, que ha desitjat que la vaga obligui Cambray a seure en una taula de negociació amb els docents.





Preguntat per si recolzen la reivindicació dels sindicats de posposar aquest avenç del calendari escolar al curs 2023-24, Mena ha respost que si reclamen aquest ajornament "és per un motiu", i ha demanat a Cambray que congeli les mesures que ha pres fins que s'esgoti la via de la negociació.





"No es pot reclamar diàleg i signar documents a favor del diàleg com a partit polític i després no practicar el diàleg amb la comunitat educativa", ha dit Mena en referència a la ponència política aprovada per ERC aquest cap de setmana a la seva Conferència Nacional.