Ucraïna eleva a més de 2.500 les víctimes mortals pel setge rus sobre Mariúpol

Desplaçats de Mariúpol a Donetsk @ep





Les autoritats ucraïneses estimen que més de 2.500 persones han mort a la ciutat de Mariúpol des de l'inici de la invasió russa, fruit d'un setge que ha deixat la zona gairebé sense subministraments bàsics i que han denunciat les organitzacions internacionals en defensa dels Drets Humans .





Un assessor de la Presidència ucraïnesa, Oleksiy Arestovych, ha assegurat que la ciutat "resisteix" als atacs russos, que han aconseguit també infraestructures civils, però " el nombre de víctimes entre els ciutadans creix ", segons l'agència de notícies UNIAN.





La viceprimera ministra d'Ucraïna, Irina Vereshchuk, ha destacat aquest dilluns que les autoritats "intentaran una vegada més desbloquejar finalment el moviment d'un comboi humanitari amb menjar i medicines entre Berdiansk i Mariúpol", segons ha recollit el portal de notícies Ukrinform.





El president del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), Peter Maurer, ha recordat totes les parts que han d'anteposar la situació humanitària per sobre de qualsevol consideració de caràcter bèl·lic. " Els habitants de Mariúpol viuen en un malson que dura setmanes " ha lamentat en un comunicat. Maurer ha reclamat que es garanteixin els subministraments bàsics, també el menjar i l'aigua, després que tant el CICR com els Metges Sense Fronteres (MSF) hagin alertat de condicions precàries, amb persones obligades fins i tot a recollir neu per poder beure. El CICR s'ha ofert com a intermediari per evitar una tragèdia encara més gran.





La presa de Mariúpol, a la vora del mar d'Azov, és estratègica per als interessos militars de les forces russes, ja que podrien connectar per terra la península de Crimea i les regions de l'est d'Ucraïna que controlen des de l'any 2014 els rebels separatistes.