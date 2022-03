Una dona embarassada va morir al bombardeig sobre l'hospital de maternitat a Ucraïna

Una dona embarassada ferida al bombardeig rus d'un hospital de maternitat ucraïnès ha acabat morint al costat del nadó , segons ha pogut confirmar la BBC. Les imatges la mostraven en una llitera després de l'atac aeri sobre Mariúpol ( Ucraïna ) dimecres passat, en què van morir almenys tres persones més.





Després que ataquessin el lloc on havia de donar a llum, la van portar a un altre hospital. El nadó va néixer per cesària, però no va donar senyals de vida. El cirurgià, Timur Marin, va dir a l'agència de notícies Associated Press que la pelvis de la dona havia estat esclafada i el maluc separat.





Hospital bombardejat a Mariúpol @captura de pantalla d'un vídeo compartit a Twitter





Els metges van dir que mentre intentaven salvar-li la vida, es va adonar que estava perdent el seu nadó i va cridar: "Mateu-me ara!". Quan els va quedar clar que el nen havia nascut mort, van intentar ressuscitar la mare, però després de 30 minuts es van adonar que era inútil.





Els metges van dir que no van tenir temps de prendre el nom de la dona abans que el seu marit i el pare vinguessin a recuperar el seu cos. Això va significar que no va acabar en una de les fosses comunes que s'estan cavant per a les víctimes del bombardeig rus de la ciutat.





Després del bombardeig de l'hospital, Twitter va eliminar dues publicacions de l'ambaixada russa a Londres que afirmaven que l'atac havia estat fals. Les piulades de l'ambaixada van fer afirmacions infundades que l'hospital no estava operatiu en aquell moment i que les dones ferides fotografiades a l'escena eren actrius.





L'ambaixada també va calumniar una altra dona embarassada, fotografiada escapant de la runa de l'hospital, que va donar a llum l'endemà de l'atemptat. La imatge de Mariana Vishegirskaya, amb la cara ensangonada, baixant graons sembrats de runa va ser àmpliament compartida enmig de la indignació per l'atac.





Un assessor presidencial ucraïnès ha dit que més de 2.500 residents de Mariupol han mort en atacs russos. El pare Pavel Komashevsky, un sacerdot, va dir que les àrees residencials havien estat bombardejades dia i nit, amb avions rugint sobre els seus caps i detonant míssils.





Diumenge, la Creu Roja Internacional va exigir accés per a lliuraments l'ajuda i un pla acordat per a l'evacuació de la ciutat.