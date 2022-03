Uns 70 transportistes en vaga fan un piquet informatiu a la Zona Franca de Barcelona

Piquet informatiu de transportistes a la Zona Franca de Barcelona - EUROPA PRESS





Uns 70 transportistes han realitzat aquest dilluns un piquet informatiu a la Zona Franca de Barcelona el primer dia de la vaga convocada pel sector.





Fonts dels vaguistes han explicat que també s'han fet piquets a la Central Integrada de Mercàncies (CIM) Vallès, a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), i a la zona del Garraf (Barcelona).





Han assegurat que els piquets són informatius i que les retencions causades es deuen al procés d'informació als treballadors que no estaven fent vaga.





Han explicat que els piquets són indefinits i que, per exemple, a la zona del Garraf es faran torns per estar presents les 24 hores.





La vaga indefinida ha estat convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport, una organització sense representació al Comitè Nacional (CNTC), que reclama mesures per millorar la situació laboral dels transportistes i per frenar l'increment del preu del carburant.