Donetsk denuncia la mort d'almenys 16 persones en un atac de l'Exèrcit d'Ucraïna

Un militar ucraïnès /@EP





Les autoritats de l'autoproclamada República Popular de Donetsk han denunciat aquest dilluns al migdia la mort d'almenys 16 persones en un atac amb míssils contra el centre de la ciutat de Donetsk que se li ha atribuït a l'Exèrcit ucraïnès.







El Ministeri de Sanitat de Donetsk ha apuntat que fins ara s'han confirmat 16 víctimes mortals, però no ha ofert cap altra informació sobre possibles ferits, tal com ha recollit l'agència russa de notícies Interfax. Les autoritats ucraïneses no s'han pronunciat per ara sobre els fets.







Prèviament, el líder de l'administració de l'autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, havia elevat a 20 el nombre de morts i havia afegit que nou persones més han resultat ferides. “Hi ha nens entre els morts”, ha dit.







Pushilin ha explicat que molts dels ferits es troben en estat crític i ha indicat, en declaracions a la cadena de televisió russa Rossiya-1, que el míssil ha impactat al carrer de la Universitat, a prop de l'Ajuntament i altres edificis administratius.