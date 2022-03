Bascos i catalans volen il·luminar 430 quilòmetres del Pirineu per reinvidicar la independència

Pirineus @unsplash





Gure Esku ha anunciat aquest dilluns l'obertura del termini d'inscripció per poder participar el proper 2 de juliol a la Via Pirinenca pel dret a decidir pel que aquesta entitat basca, juntament amb l' Assemblea Nacional Catalana i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya , pretenen connectar Euskadi amb Catalunya a través de la serralada dels Pirineus amb punts de llum als cims.





En un comunicat, l'organització independentista basca ha recordat que el 2 de juliol il·luminaran més de 300 cimeres --cosa que suposa uns 430 quilòmetres-- al llarg de tot el Pirineu amb fanals especials i llanternes frontals , per formar una línia lluminosa des de el cap de Higer, a Hondarribia, fins a Cap de Creus, a l'Alt Empordà (Girona), amb l'objectiu de “reivindicar el dret a decidir”.





Per això, Gure Esku s'ha proposat il·luminar 115 cims a la Via Pirinenca, des de Jaizkibel fins a Benasc i, a partir d'avui, ha obert les inscripcions. Per realitzar aquesta primera gran iniciativa conjunta entre independentistes catalans i bascos, es distingiran entre cims 'verds' i 'vermells'. Les verdes correspondran a la Comunitat Autònoma Basca i Navarra, i són accessibles per a la majoria de la gent.





Cada poble tindrà assignat un o diversos cims i els participants, a l'hora d'inscriure's, hauran d'indicar d'on són per anar al cim corresponent, encara que es permetrà també anar a un altre. Així mateix, han seleccionat cims adequats per a persones amb mobilitat reduïda.





La majoria dels cims 'vermells' es troben al Pirineu Central i són aptes només per a gent experimentada, per la qual cosa la inscripció serà limitada. Les inscripcions en aquests cims estan en marxa des del 29 de gener passat, "i són molts els ciutadans que ja han mostrat el seu interès per la iniciativa, de manera que ja s'han format equips d'expedició a la meitat", segons ha indicat Gure Esku.





ACTE SIMBÒLIC





En alguns pobles i ciutats, es durà a terme un acte simbòlic el 2 de juliol cap al tard. L'entitat independentista basca ja ha començat la gira de presentacions de la Via Pirinenca. Després del tret de sortida el 4 de març, a Auñamendi, les properes setmanes recorrerà altres localitats de la Comunitat Autònoma Basca i de Navarra.





Aquest dimarts, 15 de març, la cita serà a les 19.00 hores a La Borsa de Bilbao, mentre que a Sant Sebastià la presentació se celebrarà el 24 a la Kripta i a Vitòria l'endemà a Landatxo. El dia 30 serà el torn de Pamplona, amb un acte a Katakrak.