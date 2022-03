Rússia amenaça l'OTAN i ataca una base a 20 quilòmetres de la frontera amb Polònia

Caça rus @ep





El viceministre d'Exteriors de Polònia , Marcin Przydacz , ha alertat aquest dilluns que l'atac perpetrat per les forces russes diumenge contra una base a 20 quilòmetres de la frontera, on van morir almenys 35 persones, és un missatge per a "tota l'OTAN" ".





Przydacz ha assenyalat que es tracta d'un acte "molt provocador" que actua a més com a "amenaça" per a l'aliança atlàntica per part de Rússia, segons ha assenyalat en declaracions a la cadena britànica BBC.





Un soldat de l'exèrcit ucraïnès observa mentre un altre apunta amb la seva arma des de la trinxera a la línia del front. " Sabien segur que aquesta base militar estava molt a prop de la frontera polonesa", ha asseverat. "Així que per descomptat els russos sabien què estaven atacant i volien amenaçar l'OTAN ", ha indicat.





Przydacz ha expressat el seu temor i ha afirmat que tant “el seu país com altres països

estan en perill des que (Vladimir) Putin va decidir intentar destruir el món en què

vivim".





L'atac en qüestió --que va deixar a més centenars de ferits-- va tenir lloc contra la base de l'anomenat Centre Internacional per a Operacions de Pau i Seguretat, conegut al seu dia com el centre d'entrenament militar de Yavoriv per a l'Exèrcit ucraïnès.





El ministre de Defensa, Oleksi Reznikov, va confirmar llavors que a la base es troben "instructors militars estrangers" tot i que ha puntualitzat que encara estan intentant demanar més informació sobre les víctimes.





La ciutat de Leòpolis, on alguns països occidentals van traslladar les ambaixades els dies previs a la invasió russa del 24 de febrer, no va resultar aconseguida, encara que sí que van sonar les alarmes aèries entre missatges a la població perquè busqui refugi.