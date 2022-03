Detingudes dues infermeres per robar material mèdic al Zendal el seu últim dia de treball

Hospital Isabel Zendal @ep





La Policia Nacional va detenir dijous a la matinada per un delicte de furt dues infermeres de l' Hospital Isabel Zendal després de robar material sanitari valorat en diversos milers d'euros en el seu últim dia de treball, ha informat a Europa Press una portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.





La intervenció policial va tenir lloc cap a les 5.30 hores d'aquell dia quan els agents van rebre una trucada de la supervisora de l'hospital informant que dues infermeres havien tret material mèdic de diverses vitrines en bosses d'escombraries i les havien introduït al cotxe, tapant-lo amb abrics.





Tot va ser registrat per les càmeres de seguretat, per la qual cosa va ser l'encarregat dels vigilants qui va advertir el que passava però quan va demanar a les joves que obrissin el cotxe, aquestes es van negar, per la qual cosa van trucar a la policia . Quan van arribar els agents de la comissaria d'Hortaleza, van revisar el vehicle.





Aleshores, dins d'aquesta grans bosses van trobar caixes de mascaretes, guants, empapadors, butllofes, goters intravenosos, cànules de traqueotomia, xeringues, bisturís i força fàrmacs que necessiten de prescripció mèdica per a la seva administració. Les infermeres van esgrimir la policia que se'ls emportaven per donar-los a Ucraïna, cosa que cap responsable mèdic va confirmar.





Per això, les dues treballadores van ser detingudes i traslladades al calabós de la comissaria d'Hortaleza, acusades d'un delicte de furt. Tot el material va ser tornat a l'Hospital Isabel Zendal, que va interposar la corresponent denúncia.





Les dues infermeres, que no tenien antecedents policials, tenen 23 i 24 anys. Estaven destinades a l'UCI del Zendal temporalment, ja que l'endemà havien de tornar al seu destí primari a l'hospital 12 d'octubre. Havien anat a reforçar la plantilla del centre al començament del 2021 a causa de la gran incidència del Covid, ha detallat el diari 'El Mundo'.