El masclisme d'algun col·lega de professió

Hi ha alguns homes –periodistes inclosos– que el tracte que dispensen les dones que practiquen determinats esports, que alguns qualifiquen d'“homes”, no és el mateix que donen als homes. Hi ha molts exemples, però ens referirem al més recent. Aquest diumenge, el col·lega Juanma Castaño , a la retransmissió televisiva del partit Barça-Osasuna, minuts abans de l'inici van sortir al camp l'equip masculí de bàsquet per oferir a l'afició la Copa del Rei que havien guanyat i el femení del futbol. Al primer el van nomenar com correspon: “equip de bàsquet del Barça”, mentre que a l'equip femení de futbol ho va denominar “ les noies del Barça” , un qualificatiu que em sembla discriminatori, masclista i una falta de respecte professional. Les paraules són d'un periodista de 44 anys a qui se suposa una altra formació pels temps en què ha tocat viure. Està vist que no és qüestió de temps, sinó actituds, formació i criteri.





Barça femení sortint al Camp Nou @ep





L'equip femení del Barça, aquell de les “noies”, s'ha proclamat campió després de guanyar el Reial Madrid pel significant 5-0, en un partit que no ha d'envejar res al joc del primer equip masculí. Aquest triomf li confereix ser el campió de la Lliga per tercera vegada consecutiva i per setena vegada a la seva història. Però és que els seus triomfs són insuperables fins ara: de 24 partits jugats n'ha guanyat els 24; ha marcat 136 gols i només n'ha encaixat 6. En tots els partits jugats, els resultats han estat aclaparadors, amb una superioritat aclaparadora com mai fins ara s'havia vist. Compte entre les seves files amb la seva capitana, Alexia Putellas, reconeguda per la FIFA com la millor jugadora de l'any, a més de fer-se amb la Pilota d'Or i el premi a la futbolista de l'any de la UEFA





El futbol femení ha arribat al lloc que els correspon per mèrits propis, després de molts sacrificis, sent reconegut ara per tothom. Aquest reconeixement no ha estat gratis: se'ls exigeix més i cobren molt menys que els seus col·legues masculins, a tots els equips. El recorregut de les dones futbolistes ha estat llarg, complicat i ple d'insults . Ho sé perquè ho he practicat quan era joveneta i en temps més complicats. La sortida als diferents camps de futbol, el 99% de terra, amb la consegüent conseqüència d'anar-se'n a casa amb els genolls fets miques. Els “piropos” en aquells temps difícils anaven des de: quines cames que tenen, amb aquest cul no pots córrer. Que mala ets, les dones a casa a fregar maca que segur que ho fas millor. Es podria fer una llarga llista de tots els “piropos” que es rebien i malgrat això, mai no es va renunciar a jugar, més aviat el contrari.





A l'exercici de la professió de periodista esportiva, no eren menors els “complits”. He dedicat uns quants anys professionals fent cròniques de futbol regional i els insults que he rebut no són menors. Fins a l'etapa que cobria els partits del Barça, a la roda de premsa, amb entrevistes als jugadors, la situació no era millor. Recordo que la primera vegada que vaig pujar a la tribuna de premsa i després a la sala de premsa del Barça em van haver de fer un permís especial perquè a les dones no se'ls estava permès accedir a les instal·lacions, ho deien els estatuts del club. A les rodes de premsa posteriors als partits he tingut més d'un intercanvi de paraules amb algun entrenador perquè els molestava que una dona, a més jove, els preguntés del futbol i fos capaç de criticar el joc dels seus equips. Era impensable que una dona parlés de futbol amb coneixement del mateix.





Per això, per tot el que s'ha hagut de passar per arribar ara a una situació “normal” - que encara no ho és del tot- on les dones saben jugar a futbol tan bé com els homes, o hi ha periodistes esportives que fan un bona feina, que vingui un “col·lega” a cridar a les dones “les noies” m'ha remogut la memòria. Tot el que s'ha hagut de lluitar per demostrar que les dones, com els homes, poden jugar a futbol i a més fer-ho tan bé com ells, o que poden anar a les rodes de premsa i preguntar a un entrenador sobre qualsevol tema, perquè tenen coneixements i saben del que pregunten.





Deia la psicòloga i feminista Estrella Ramey que “ la igualtat arribarà quan una dona ximple pugui arribar tan lluny com avui arriba un home ximple ”. Juanma, posa't al dia, encara que encara hi ha massa Juanma als quals se'ls oblida que a les dones se les anomena així, no noies.