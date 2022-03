El TSJC veu indicis "prou sòlids" per jutjar Laura Borràs per presumpte frau

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha assegurat que veu "indicis prou sòlids" per jutjar l'actual presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, per presumpte frau administratiu quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).





La presidenta del Parlament, Laura Borràs /@EP







En una interlocutòria recollida per Europa Press, el magistrat instructor ha donat per finalitzada la instrucció i ha traslladat al Ministeri Fiscal perquè presenti l'escrit d'acusació o la petició d'arxiu del procediment de Borràs i tres persones més en un termini de deu dies .





El TSJC les acusa de presumpte delicte continuat de prevaricació administrativa, frau administratiu, falsedat en document mercantil i delicte continuat de malversació de cabals públics .





El magistrat ha assegurat que, una vegada acabada la instrucció, “el resultat de les diferents diligències permet apreciar com a fets indiciàriament acreditats” que constituirien aquests delictes.





Ha explicat que Borràs va ser nomenada directora d'ILC el 15 de gener del 2013, i que entre març del 2013 i febrer del 2017, la ILC va adjudicar per mitjà de la seva directora 18 contractes menors relatius a la programació i manteniment del portal web de la institució .





El magistrat ha detallat que sis dels contractes van ser adjudicats a Isaías H., per un import global de 112.503,50 euros, sis més a Xarxa Integral -- per 101.035 euros en total--, tres a Freelance --per 54.437,90 euros en total--, i tres més a APMG&CE SL --per 21.175 euros--, Andreu PM --per 20.025,50 euros-- i Smartcooper --per 21.265,75 euros--.





" La contractació va pujar a un total de 330.442,65 euros, dels quals la ILC per si mateixa oa través de l'ICO va satisfer 309.176,90 euros", ha afegit, i ha explicat que Borràs va intervenir en tots els contractes proposant la contractació, acordant l'adjudicació, aprovant les despeses, certificant l'execució del servei amb la factura corresponent i autoritzant-ne el pagament.





BORRÀS PRESUNTAMENT VA DICTAR "RESOLUCIONS INJUSTES"





Així mateix, el magistrat ha apuntat que Borràs presumptament va abusar de les funcions com a directora d'ILC "dictant resolucions injustes", sent conscient que les adjudicacions entraven en contradicció amb les exigències de la legislació reguladora dels contractes del sector públic, afavorint els interessos de Isaïes H., en detriment de la defensa dels interessos generals.





També ha explicat que la comunicació per correu electrònic entre Borràs i Isaías H. “són indicis prou sòlids de la concertació entre ells dos per defraudar la ILC”.