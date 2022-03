Anabel Pantoja: "La meva vida ara podria ser Hospital Central"

Anabel Pantoja en una fotografia del fitxer /@EP





Anabel Pantoja passa uns dies complicats en el seu estat de salut. Els seus seguidors estaven preocupats perquè ha estat una mica absent aquests últims dies i la col · laboradora de Sálvame no ha dubtat a gravar tres stories d' Instagram en què ha explicat els fets.







Pantoja ha comentat que pateix un problema a la gola, té plaques de pus i malestar general. Per aquesta raó, a més de per altres que comenta al vídeo, no ha viatjat a Madrid per aparèixer al programa. La seva vida, diu, podria anomenar-se ara mateix “Hospital Central”.

















Anabel Pantoja en els stories que ha pujat a Instagram /@anabelpantoja00