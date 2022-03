El 35% dels menors de 15 anys tenen dos o més factors de risc cardiovascular, segons un estudi

Amb motiu de la commemoració del Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular, que se celebra aquest dilluns, la Fundació Espanyola del Cor (FEC) ha advertit que el 35 per cent dels menors (d'1 a 15 anys) en té dos o més factors de risc cardiovascular , percentatge que puja al 40,7% en els menors d'entorns socials més desafavorits.





Així es desprèn de les dades de la segona onada de la seva 'Enquesta de Salut' (ESFEC), realitzada amb la col·laboració de Sigma Dos. En aquesta ocasió, s'han analitzat les dades relatives a l'estat de salut de la població infantojuvenil espanyola i la prevalença dels principals factors de risc cardiovascular en aquest grup: excés de pes, obesitat, sedentarisme i mala alimentació.







Un nen amb obesitat /@EP





Així les coses, respecte als hàbits alimentaris, l'enquesta revela que només el 53,3% dels enquestats fa cinc o més menjars al dia, i el 46,1% en fa quatre. Així, s'ha destacat que el 94,7% d'aquests petits esmorza habitualment, una dada que ha millorat els darrers anys; si bé fins a un 35,9% esmorza brioixeria.





A més, segons l'estudi, només el 6,9% dels menors enquestats presenta una alta adherència a la dieta mediterrània, i el 39,1% segueix una dieta de qualitat molt baixa, segons la puntuació de l'índex del KIDMED d'adherència a la dieta mediterrània. En aquest sentit, el 54% de les famílies reconeix que la dieta dels menors pot millorar.





Per sexes, el 42,3% de les nenes presenta una baixa adherència a la dieta mediterrània, davant del 36,2% dels nens . La baixa adherència a la dieta mediterrània empitjora amb l'edat, sent del 38,1% en els menors d'1 a 9 anys i augmentant al 40,8% en aquells de 10 a 15 anys.







Analitzant les dades per classe social, s'observa que els menors que pertanyen a la classe mitjana (44,1%) i més desafavorida (39,5%) tenen una pitjor qualitat en la seva alimentació que els de classe social alta (34,6%) %).





D'altra banda, el 51% dels menors són sedentaris, sent més habitual en els nens (53,6%) que en les nenes (48,5%) . Aquestes xifres es disparen fins al 66,5% entre aquells que tenen de 10 a 15 anys, mentre que descendeixen al 39,8% entre els menors de 10. Pel que fa a la classe social, els de classe alta són més sedentaris (53,3%) que els de classe mitjana (49%) i els entorns més vulnerables (50%).





D'aquesta manera, 1 de cada 3 menors passen, entre setmana, més de dues hores diàries enganxades a les pantalles, mentre que en cap de setmana són 3 de cada 4, especialment els menors d'entre 10 i 15 anys.





EL 20,5% DELS MENORS TÉ SOBREPÈS I EL 8,7% OBESITAT







Pel que fa a l'estat ponderal dels menors espanyols, cal destacar que el 20,5% dels enquestats té sobrepès i el 8,7%, obesitat .





Per sexes, el sobrepès és més gran en les nenes (23,7%) que en els nens (17,4%). Per contra, l'obesitat és més gran en ells (11,6%) que en elles (5,9%). Per grups d'edat, l'excés de pes és similar en tots dos, mentre que l'obesitat és més freqüent en els menors d'1 a 9 anys.





" La prevalença d'obesitat i sobrepès en població infantil es manté estable en els seus valors mitjans, però cal considerar que milloren les xifres en els joves pertanyents a famílies de classe mitjana i mitjana alta, mentre que empitjoren les dades als entorns més humils " , ha detallat el doctor Javier Aranceta, president del Comitè Científic de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) i membre del Comitè de Nutrició de la FEC.





Pel que fa als hàbits alimentaris, el doctor Aranceta ha puntualitzat igualment que el col·lectiu d'entorns més desafavorits també té pitjors valors d'adequació de la ingesta alimentària, així com la qualitat del son.





Per això, ha destacat que "cal incrementar l'alfabetització alimentària a l'etapa preescolar i escolar treballant amb pares, mares, població infantil i professorat".





En aquest sentit, es fa necessari un "suport decidit" a l'esport escolar ia les activitats d'exercici físic/jocs a l'escola, centres cívics i espais de barri, "creant espais saludables al medi escolar i família", ha reclamat el doctor .





Així, l'expert ha advertit que els mals hàbits de vida a l'edat infantil poden portar a una reducció de l'esperança de vida en el futur. "Si seguim amb aquest perfil alimentari en els nostres joves, aquesta serà la primera generació que viurà menys que els pares. Estem parlant que podrien experimentar una reducció de la seva esperança de vida d'entre 6 i 8 anys per aquests mals hàbits ", ha alertat.





PERCEPCIÓ SOBRE L'ESTAT DE SALUT DELS MENORS





Tot i aquestes dades, el 97% de les famílies espanyoles amb menors al seu càrrec creu que l'estat de salut d'aquests és "bo" o "molt bo". Cosa que el president de la FEC, el doctor Andrés Íñiguez Romo, ha qualificat com a “sorprenent”.





Tal com ha incidit, "els nens espanyols tenen mals hàbits de salut cardiovascular; per això la transcendència de posar el focus a millorar-la". Així, ha posat èmfasi que atendre els factors de risc cardiovascular quan ja han aparegut "és arribar tard". "Per això, hem d'apostar per la promoció de la salut cardiovascular a totes les etapes de la vida, especialment a la infància i l'adolescència", ha reiterat.





En aquesta línia, el doctor Íñiguez ha ressaltat "la necessitat de conscienciar tota la societat civil de l'impacte tan negatiu de les malalties cardiovasculars, que suposen gairebé 120.000 morts a l'any a Espanya, precisament perquè no som capaços de frenar l'aparició de la malaltia ".