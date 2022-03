El PSC demana a Aragonès dialogar amb Aragó i "desencallar" la candidatura dels JJ.OO.

La viceprimera secretària del PSC Lluïsa Moret ha demanat aquest dilluns al president de la Generalitat, Pere Aragonès , que dialogui amb el Govern d'Aragó per "desencallar" la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.





Preguntada en roda de premsa per si hauria de ser el Govern del socialista Javier Lambán qui fes un primer pas, ha replicat que "això dels primers passos és relatiu, i el que és important és que es constitueixi aquesta candidatura".





Lluïsa Moret @ep





Sobre si el PSC es planteja donar suport a una eventual modificació del marc normatiu per celebrar la consulta sobre els JJ.OO., Moret ha dit que no contemplen un canvi en aquest sentit i ha sostingut que “la consulta respon a una manca d'entesa entre els dos partits del Govern”.





Ha valorat positivament que Aragonès acudís aquest diumenge a la Conferència de Presidents autonòmics , i li ha demanat que traslladi "aquesta voluntat de diàleg" a altres assumptes, com aquesta candidatura dels Jocs Olímpics i com l'àmbit educatiu.





En aquest sentit, Moret ha assegurat entendre la vaga convocada a partir d'aquest dimarts al sector i ha demanat al conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, obrir espais de diàleg amb la comunitat educativa que facilitin assolir acords i pactes.





TAULA DE DIÀLEG





Preguntada per si l'assistència d'Aragonès a la Conferència de Presidents està vinculada a la taula de diàleg, ha assegurat desconèixer-ho i ha assenyalat que "tot forma part del mateix context de la necessitat de normalitzar les relacions institucions" entre el Govern central i el de la Generalitat.





Sobre si la taula de diàleg ultima un acord sobre la protecció del català, com va publicar 'Nació Digital', Moret ha dit: "Qualsevol punt de partida ens sembla fantàstic", i ha posat en valor l'existència de la taula de diàleg en si com un espai de relació que puguin afavorir acords i pactes.





Ha assegurat no tenir informació sobre quan es reunirà la taula de diàleg, però s'ha mostrat convençuda que “ es convocarà properament, amb aquesta voluntat de sempre que aquesta taula sigui aquest espai real de diàleg i trobada ”.





Davant el fet que les bases d'ERC aprovessin aquest diumenge la nova ponència del partit reforçant la seva aposta pel diàleg, Moret ha destacat el respecte per les decisions de la resta de partits, i ha afegit: “El més important és que tots apostem per el diàleg".





RUFIAN I PONSATÍ





Sobre que ERC estudiï proposar el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián , com a candidat a l'Alcaldia a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ha defensat que el moment actual és per governar i donar resposta a les necessitats dels ciutadans, “més que mai" per la complexitat del moment, ha dit en referència a la guerra a Ucraïna.





Preguntada per les paraules de l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí afirmant que per a ella la independència és tan important per valer la vida d'una persona, Moret ha asseverat: "Les seves pròpies paraules es desqualifiquen a si mateixes. Nosaltres estem pel diàleg i per salvar vides, no per posar-les en risc”.